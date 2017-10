Province de Taounate : Des mesures pour atténuer les effets du froid et des inondations

Une série de mesures anticipatives visant à atténuer les effets du froid et des inondations sur la population de la province de Taounate ont été annoncées lors d’une rencontre.

Ces mesures portent, entre autres, sur la distribution de vêtements chauds de l’ordre de 3 000 unités au profit des élèves des établissements scolaires et des personnes âgées issues de familles démunies, dans les diverses communes habituellement touchées par la vague de froid.

Des campagnes médicales multidisciplinaires et des opérations de vaccination seront organisées sous la supervision d’un staff médical composé de médecins spécialistes et généralistes et de cadres paramédicaux. La population bénéficiera aussi gratuitement de médicaments.

Une remise de matériel de chauffage et une quantité importante de charbon afin d’équiper les classes et les bureaux administratifs, ainsi que le recensement et l’accueil des personnes sans domicile fixe dans des endroits bien aménagés à l’abri du froid, sera effectué. La direction provinciale des eaux et forêts et de lutte contre la désertification fournira, quant à elle, 180 fours améliorés au profit de la population dans le voisinage de l’espace forestier.

Les moyens logistiques de la direction provinciale de l'équipement, du transport, de la logistique et de l’eau sont aussi mobilisés pour les opérations de déneigement des routes et de désenclavement des douars concernés.

Les services concernés se chargeront du suivi de la situation pluviométrique, en vue de prendre les mesures nécessaires, d’informer les habitants vivant à proximité des oueds et dans des habitations menaçant ruine, et du nettoyage des canaux et voiries.