El Othmani fait table rase du passé et vante les mérites de son «dialogue national» sur les jeunes. / DR

Le 13 octobre dernier, le roi Mohammed VI a consacré une partie de son discours à la jeunesse, à l’occasion de l’ouverture de l’année parlementaire. A l’issue de sa réunion, jeudi 26 octobre, le gouvernement dit avoir élaboré une plateforme avec l’objectif de préparer une nouvelle politique pour les jeunes.

Cet après-midi, lors de son passage à la Chambre des représentants, le chef de l’exécutif a annoncé le début, dans les prochains mois, d’un «dialogue national» sur cette question en vue d’adopter «une stratégie nationale intégrée des jeunes» avec le concours des régions, des partis, des syndicats et des collectivités locales.

El Othmani a défendu son initiative et s’est dit confiant en son efficacité. Il a également promis le lancement d’une nouvelle étude sur la question.

Le Maroc n’en est pas à son premier coup d’essai

Même si le chef du gouvernement a présenté son «dialogue national» comme une nouveauté, il s’avère que les équipes précédentes avaient elles aussi préparé et adopté des politiques destinées aux jeunes.

Ainsi, le cabinet Benkirane avait élaboré en 2014 la «Stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2015-2030 pour une jeunesse citoyenne, entreprenante, heureuse et épanouie».

La SNIJ avait été préparée par le ministère de la Jeunesse et des sports, en partenariat avec la Direction générale des collectivités locales, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP). Elle a également bénéficié de l’assistance technique de la Banque mondiale et de l’appui du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée.

Trois années plus tard, nous assistons à un retour à la case départ. Le gouvernement El Othmani fait table rase du travail accompli par ses prédécesseurs et se lance dans une nouvelle opération coûteuse alors que les indicateurs financiers ne sont pas au vert. Il ne manque pourtant que l'application des recommandations de la SNIJ et des autres rapports du Haut Commissariat au plan (HCP) sur les jeunes.