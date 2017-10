Unesco : Zohour Alaoui à la tête de la conférence générale

Les 195 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la science et la culture (Unesco) ont élu, lundi, à l’unanimité et par acclamation, Zohour Alaoui, ambassadeur, déléguée permanente du royaume du Maroc à la présidence de la conférence générale, qui est l’organe directeur suprême de l’Unesco.

Cette élection permet au Maroc d’assurer, pour la première fois, la présidence de la conférence générale. L’ambassadeur Alaoui sera également la première femme arabe, africaine et musulmane à être portée à la tête de cet organe.

Elue pour un mandat de deux ans (2017-2019), l’ambassadeur Zohour Alaoui représentera ainsi les 195 Etats membres de l’Unesco.

«Je suis extrêmement fière de la reconnaissance de mes pairs à un moment où l’Organisation connait un contexte difficile et extrêmement sensible et j’estime que cette consécration du Maroc est révélatrice de la dynamique positive de la diplomatie marocaine qui est en mouvement et qui s’active, sous l’impulsion des hautes orientations royales.»

La conférence générale est l’organe directeur suprême qui détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de l’Unesco7. Elle adopte un programme et un budget pour l’Unesco pour les deux années suivantes. Elle élit les membres du Conseil exécutif et nomme, tous les quatre ans, le directeur général.

Cette session s’est tenue notamment en présence de Mohamed El Aaraj, Ministre de la Culture et de la Communication et Mohamed Ben Abdelkader, Ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme de l’Administration et de la fonction publique.