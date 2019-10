La visite de Jacqueline Kennedy au Maroc, un mois avant l'assassinat de JFK

Octobre 1963 fut un mois spécial pour le Maroc. Sept mois après la visite du roi Hassan II à la Maison blanche et un mois avant l’assassinat de John F. Kennedy, la femme du 35e président des Etats-Unis, Jacqueline Kennedy Onassis, s’est rendue dans le royaume. Elle est arrivée à Marrakech le 13 octobre 1963 dans le cadre d’une visite privée, accompagnée de sa sœur Lee Radziwill.

Visiter le Maroc

Toutefois, la visite de Jacqueline Kennedy ne fut pas beaucoup médiatisée. Seule une vidéo en noir et blanc sur YouTube et quelques photos témoignent de ce voyage, court mais intéressant. Certaines sources ont brièvement fait référence à la visite de la Première dame américaine au Maroc. Les deux sœurs, comme l’indique la vidéo publiée par Helmer Reenberg, sont arrivées à Marrakech après un voyage en Grèce.

«La première dame Jacqueline Kennedy et sa sœur Lee Radziwill sont arrivées à Marrakech depuis Athènes pour une visite privée de trois jours. Elles sont arrivées en jet privé, dépêché à Athènes par le roi Hassan II du Maroc.»

Cet extrait provient de «America’s first families : An inside view of 200 years of private life in the White House» (Les familles présidentielles américaines : Une vue interne de 200 ans de vie privée dans la Maison blanche), écrit par l’auteur américain Carl Sferrazza Anthony en novembre 2000. Selon ce dernier, Jacqueline et sa sœur sont allées dans plusieurs pays étrangers, y compris le Maroc.

Jacqueline Kennedy et sa soeur lors d'un dîner officiel organisé par le prince Moulay Abdellah. / Ph. Pinterest

«Elle était la confidente et la compagne de voyage de la Première dame. Lee est devenue indispensable à sa sœur : elles sont parties ensemble à deux reprises en Grèce, mais aussi au Pakistan, en Inde, en Turquie et au Maroc», lit-on dans le même livre.

Cette visite de Jacqueline Kennedy à Marrakech a été mentionnée dans d’autres sources, notamment «The rough guide to Morocco» («Le Guide sommaire du Maroc»), écrit en 2001 par Mark Elligham, Daniel Jacobs et Hamish Brown. Ce guide précise que la Première dame américaine s’est rendue au «Palais Gharnata», un restaurant qui se situe dans l’un des quartiers les plus animés de Marrakech. «Selon le livre d’or [du restaurant] et une affiche, Jacqueline Kennedy et Aga Ghan ont mangé ici», souligne l’ouvrage.

Un voyage pour oublier

Le voyage de Jacqueline Kennedy au Maroc fut discret. Certaines rumeurs avancent qu’elle tentait de «se remettre sur pied après le décès de son fils Patrick». Effectivement, quelques mois après avoir accouché de son enfant, Patrick Bouvier Kennedy, la femme du président américain est partie en tournée. En août 1963, une grande tristesse s’est abattue sur la Maison blanche suite à la mort du fils du couple présidentiel d'un syndrome de détresse respiratoire (SDR).

La Première dame, le 15 octobre 1963, en train de danser lors d'un dîner officiel à Marrakech au Maroc. / Ph. Pinterest

Selon le magazine féminin Vanity Fair, Jacqueline Kennedy «a souffert pendant des mois de dépression post-partum suite à l’accouchement de Patrick. John F. Kennedy avait peur que cela se produise à nouveau» après le décès de leur fils.

Cette histoire pourrait être reliée à l’une des photos de la Première dame au Maroc sur laquelle on la voit en train de danser lors d’une soirée privée au Maroc, vers mi-octobre. Sur une autre photo, Jacqueline Kennedy et Lee Radziwill assistent à un dîner officiel à Marrakech, donné par le frère du roi Hassan II, Moulay Abdellah.

Un mois après son voyage dans la ville ocre, son mari fut assassiné durant un déplacement à Dallas (Texas), le 22 novembre. L’ancien président des Etats-Unis se trouvait à bord d’un convoi présidentiel aux côtés de son épouse. C’est Lee Harvey Oswald, un ancien soldat de la marine américaine, qui lui a tiré dessus. Sa mort a engendré bon nombre de spéculations et de théories du complot.