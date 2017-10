Skhirat : Le Salon des technologies de l'information marque son retour le 28 novembre

La 16e édition du MED-IT, le Salon des technologies de l’information, se tiendra les 28 et 29 novembre prochain au Centre international de conférences Mohamed VI à Skhirat, indiquent les organisateurs dans un communiqué. L’évènement sera placé sous le thème de l’intelligence artificielle.

Organisé depuis 2002 au Maroc, MED-IT est l'événement annuel de référence des professionnels du secteur des technologies de l’information. «Lieu de rencontres et d'échanges des décideurs par excellence, il permet de s’enquérir des nouvelles tendances et d’échanger entre professionnels autour des sujets d'actualité de l'IT», lit-on dans le communiqué.

3 000 décideurs du secteur ainsi que 100 exposants nationaux et internationaux seront présents et représenteront plusieurs domaines : big data, progiciel de gestion intégré (ERP), Internet des objets (IOT), cyber-sécurité, storage, datacenters et réseaux & télécom.

Le professeur Mustapha Ouladsine, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Jérôme Monceaux, directeur général de la société Spoon Ai, également fondateur du groupe Aldebaran Robotics, à qui l’on doit les robots humanoïdes Nao et Pepper (racheté par le groupe japonais SoftBank), seront présents. Cette conférence sera suivie d'un débat sur les enjeux et l'impact de l'intelligence artificielle dans notre société.

A noter aussi la tenue d’une conférence sur les technologies intelligentes au service de la santé, animée par le professeur Rachid Bouchakour, directeur de l’Institut Matériaux microélectroniques nanosciences (CNRS), et membre du groupe de travail à la Haute autorité de santé sur les applications et objets connectés en santé.

Au total, dix autres conférences stratégiques et techniques se tiendront durant les deux jours.