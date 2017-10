PJD : Après Ramid et Rebbah, Raissouni s'oppose à un 3e mandat pour Benkirane

Les opposants au projet d'un 3e mandat à la tête du PJD pour Abdelilah Benkirane se manifestent de plus en plus et de surcroît à visage découvert. Après les sorties de Mustapha Ramid et Aziz Rebbah, c'est désormais au tour du premier président du Mouvement unicité et réforme (1996-2003), d'apporter un soutien sans concession aux positions des deux ministres. Ahmed Raissouni a défendu fermement le principe de la limitation des mandats des chefs, rapporte le site alyaoum 24.

Il faut souligner que le religieux n’est guère en bons termes avec l'actuel secrétaire général du PJD. Une rupture qui remonte à 2003, lorsque Raissouni a été contraint de céder la présidence du MUR à un proche de Benkirane, à l’époque, Mohamed El Hamdaoui suite à la polémique suscitée par ses déclarations sur la commanderie des croyants.

En automne 2014 le même Benkirane, alors chef du gouvernement avait usé de toute son influence pour empêcher le retour de Raissouni à la tête du MUR et réussi à faire élire son ancien directeur de cabinet, Abderrahim Chikhi.