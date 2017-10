Pays-Bas : 3 000 Marocains réunis à Rotterdam pour commémorer le décès de Mohcine Fikri

Environ 3 000 Néerlandais d'origine marocaine se sont réunis, samedi 28 octobre sur la place du Théâtre à Rotterdam, pour protester contre «l'oppression» exercée sur la population rifaine, indique le média néerlandais NOS.

A l'origine de ce rassemblement, initié par le «Comité Mohsine Fikri - Pays-Bas», la mort, le 28 octobre 2016, du marchand de poisson Mohcine Fikri, broyé par une benne à ordures après avoir tenté de récupérer sa marchandise confisquée par les autorités. Ce drame a été l'évènement précurseur du Hirak, mouvement de contestation rifain.

Lors de cette manifestation pacifique, le Comité a appelé la communauté internationale à «presser les autorités marocaines de libérer les prisonniers politiques et améliorer la situation dans la région du Rif».

Une «marche de la dignité» en hommage à Mohcine Fikri a également eu lieu le même jour à Paris, place de la Bastille, organisée par Le Comité de soutien au mouvement rifain Ile de France (CSMR-IDF), indique la section parisienne de l'Association marocaine des droits de l'homme (AMDH).

Pour rappel, un appel à la solidarité internationale a été lancé par l'AMDH pour exiger «la libération immédiate des centaines de prisonniers politiques du Hirak au Maroc». Cet appel a été signé en quelques jours par 18 membres du parlement européen, des dizaines de syndicalistes et d’universitaires et de nombreuses personnalités publiques, notamment l'intellectuel et linguiste américain Noam Chomsky, le réalisateur britannique Ken Loach et l'écrivaine et militante indienne Arundhati Roy.