Championnat arabe d'aviron : Tunisie, Algérie, Maroc sur le podium

La sélection marocaine a terminé à la 3ème place au classement du championnat arabe d'aviron (seniors, juniors et U23), organisé vendredi et samedi aux berges du lac de Tunis avec un total de 12 médailles, deux en argent et 10 en bronze.

Les médailles d'argent ont été remportées par Sarah Fraincart, Khawla Maskouri et Majdouline Elallaoui, alors que le bronze a été décroché par Abdeslam Assermouh, Achraf Elalami, Oussama Faqir, Abdelhak Ellammane, Ousmane Ferikhou, Ayoub Bousseta, Mohamed Yahya Selami, Mohamed Aissam Hsini, Manal Chaffoui et Kawtar Stify.

Au tableau des médailles de ce 12è championnat arabe, la Tunisie, pays hôte, a été classée à la première place en récoltant un total de 11 médailles d'or, 7 argent et 1 bronze, devançant l'Algérie, 2e avec 20 médailles.