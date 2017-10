Cancer du sein : La campagne de sensibilisation au dépistage ambitionne d'atteindre 1 million de femmes

La campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, organisée du 20 octobre au 12 novembre, par la Fondation Lalla Salma Prévention et traitement des cancers, ambitionne d'atteindre un million de femmes dépistées.

Elle repose sur un programme de communication ciblant les femmes âgées entre 40 et 69 ans, à travers notamment la télévision, la radio, les médias numériques, l'affiche publique et la presse écrite, souligne la Fondation Lalla Salma Prévention et traitement des cancers dans un communiqué.

A l'instar des années précédentes, la campagne de sensibilisation vise à fidéliser les femmes qui font le dépistage régulièrement depuis 2010. En 2016, la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer avait atteint environ 958 621 femmes âgées entre 40 et 69 ans dans les structures publiques, contre 500 000 femmes en 2015.

Depuis 2005, la Fondation Lalla Salma œuvre, avec l’ensemble de ses partenaires, à faire de la lutte contre le cancer une priorité de santé publique au Maroc et dans la région. La Fondation Lalla Salma s’engage également dans le domaine de la recherche scientifique, multipliant les partenariats au Maroc et à l’international.