Sahara ou Catalogne, le Maroc ne reconnaîtra jamais les déclarations unilatérales d'indépendance

Le Royaume du Maroc, qui fait face lui-même et depuis plusieurs années, à une menace séparatiste, ne reconnait pas et ne reconnaitra pas à l’avenir, la déclaration unilatérale d’indépendance de la Catalogne, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI).

Il souligne également que le Maroc comprend la réaction des autorités espagnoles et exprime son entière solidarité avec elles.

"En ces circonstances particulières que traverse l’Espagne voisine, le Royaume du Maroc apporte son plein soutien au Gouvernement espagnol, en vue d’assurer le respect de la constitution, et préserver l’unité nationale et la souveraineté du pays".