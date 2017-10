Afrique : Le Maroc, pays le mieux connecté dans le domaine du transport maritime, selon le CNUCED

Le Maroc a conforté sa place en tête des pays africains les mieux connectés en matière de transport maritime, grâce au positionnement stratégique du détroit de Gibraltar et au rôle clé du complexe Tanger Med, indique une étude de l'ONU publiée jeudi.

En 2017, le Royaume améliore sa performance avec une note de 67 sur une échelle de 100 points, devant l’Égypte (54,6) et l'Afrique du Sud (37,4), selon l'Indice de connectivité maritime 2017 établi par la Conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

«Le Maroc a affiché une nette amélioration de son indice à la faveur de la dynamique observée en termes de transbordement depuis le hub Tanger Med», a expliqué l'agence onusienne. L'emplacement stratégique de ce complexe portuaire attire en effet un nombre croissant de porte-conteneurs.

«Les plus grands porte-conteneurs, d'une capacité maximale de 18 506 équivalent vingt pieds (EVP), déployés entre l'Europe et l'Asie de l'Est, font également escale dans des ports de l'Asie du Sud et du Sud-Est ainsi qu'en Afrique du Nord, particulièrement au Maroc», relève l'étude.