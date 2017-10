Sanctions royales : Le PPS donne un délai à El Othmani et se prépare pour l’opposition

Nabil Benabdellah et Saâdeddine El Othmani / Archive - DR

Le bureau politique du PPS a tenu ce jeudi une réunion extraordinaire, qui a duré plus de six heures, et sanctionnée par un communiqué. Sur le basculement dans les rangs de l’opposition, les camarades de Nabil Benabdellah ont laissé à la commission centrale du parti le soin de trancher ce point à l’occasion d'une prochaine réunion extraordinaire le samedi 4 novembre.

Un délai qui devrait être suffisant pour savoir si le chef du gouvernement s’accrochera encore à la présence du PPS dans le tour de table de sa majorité gouvernementale.

Jusqu’à la publication de ce texte, les camarades n’ont pas été approchés par El Othmani pour discuter des noms que pourraient proposer la direction du PPS en vue de remplacer Nabil Benabdellah et El Houcine Louardi, respectivement anciens ministres de l’Habitat et de la Santé sous les gouvernements Benkirane et El Othmani.

Le communiqué du parti du Livre a salué, d'ailleurs, le travail accompli par les deux ministres limogés par le roi Mohammed VI le mardi 24 octobre.