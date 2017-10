Marrakech : L'UCA s'engage pour la réutilisation des eaux usées

Afin de répondre aux objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux menaces environnementales importantes, ainsi qu’aux effets grandissants du réchauffement climatique, le Centre national d’études et de recherche sur l’eau et l’énergie (CNEREE), relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, a développé un projet écologique de traitement et de réutilisation des eaux usées, dans un établissement universitaire à Marrakech, par une biotechnologie verte.

Dans le cadre de la COP22, tenue en novembre 2016 à Marrakech, le CNEREE a réalisé une première expérience de traitement et de réutilisation des eaux usées dans l’annexe de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech.

Cette technologie innovante par «filtres imbriqués» adaptée au contexte socio-économique marocain pour le traitement et le recyclage des eaux usées domestiques, a pour buts la protection des ressources en eau superficielles et souterraines de la pollution générée par les eaux usées, et la contribution à l’économie d’eau, ainsi que la préservation des ressources en eau souterraines, souvent utilisées dans l’irrigation des espaces verts en milieu urbain.

Ce projet labélisé COP22, qui a nécessité un coût évalué à 350 000 dirhams, permet actuellement de traiter la globalité des eaux usées de l’établissement, soit 16 m3/jour pour atteindre 25 m3/jour à l’horizon 2036, et d’arroser environ un demi hectare de ses espaces verts.

Un projet écolo avec en prime la création d’une startup

Selon la directrice du CNEREE et professeur à l’UCA, Laila Mandi, la qualité des eaux usées traitées par la technologie de filtres imbriqués (made in UCA) répond parfaitement aux normes d’irrigation et ne présente aucun danger pour la santé et l’environnement.

Ce projet écologique permet de contribuer à la valorisation des eaux usées traitées pour irriguer les espaces verts au sein de l’université, la rationalisation des ressources en eau et par la suite la protection de l’environnement, a ajouté Mme Mandi dans une déclaration à la MAP.

Pour promouvoir ce procédé d’assainissement liquide à faible coût, adapté aux petites agglomérations, le CNEREE a créé la startup WATECH (Water Treatment Technologies) incubée à l’UCA. Elle a pour mission principale de contribuer à atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) n°6 portant sur l’eau et l’assainissement, et plus particulièrement la Cible 6.3 dédiée à la réduction de moitié de la proportion des eaux usées non traitées, et l’augmentation sensible du recyclage et de la réutilisation sans danger de l’eau à l’échelle mondiale.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Faculté des sciences Semlalia à Marrakech, la Faculté des sciences et techniques à Marrakech, l’Université de Shimane au Japon, l’Institut international de l’eau et l’assainissement de l’ONEE à Rabat et l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA).

Marrakech, ville verte ?

Ce n’est pas la première fois que la ville ocre se met au vert. Dans le cadre des préparatifs de la COP22 en novembre 2016, Marrakech avait reçu une enveloppe budgétaire de 78 millions de dirhams, rappelle le Huffington Post Maroc.

Objectifs ? L’aménagement des espaces verts en les équipant d'un éclairage provenant de l'énergie solaire, la mise en place d’une station pour le traitement des déchets, l’aménagement de quartiers écologiques, le lancement d’un transport urbain écolo alimenté par des énergies solaires, et l'intégration des mécanismes de l’efficacité énergétique dans certains établissements publics.

Sur le front des transports, c’est la société espagnole Alsa qui est chargée de l’exploitation des bus électriques. Leur mise en circulation est effective depuis le 20 août dernier.