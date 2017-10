Il était une fois, une histoire d'amour à Marrakech

L’amour peut faire des miracles. Pour Aneesa Waheed, fondatrice et propriétaire de la société Tara Kitchen, le secret de l’amour se cache dans la beauté de la cité ocre. Ce sont les nombreux voyages que cette Américaine d’origine pakistanaise a effectués au Maroc qui lui ont soufflé l’idée d’ouvrir son propre restaurant aux Etats-Unis.

Cette native de Schenectady, une ville située dans l’Etat de New York, partage une longue histoire avec le Maroc et sa cuisine. C’est effectivement à Marrakech qu’Aneesa Waheed et son mari Muntasim Shoaib se sont rencontrés et passés la bague au doigt.

Une vingtaine de voyages au Maroc

Heureux d’avoir trouvé l’amour à Marrakech, le couple est ensuite reparti aux Etats-Unis et y ont poursuivi leur histoire de manière unique et délicieuse. «Je me suis mariée à Marrakech en mars 2007. J’adore ce pays ; j’y suis allée une vingtaine de fois !», raconte Aneesa à Yabiladi. «Je suis d’abord allée au Maroc en 2006. Avec deux amies, nous avons parcouru tout le pays en visitant Casablanca, Rabat, Fès, Ouarzazate et bien sûr Marrakech», dit-elle. Un voyage lors duquel elle tombe amoureuse de la culture, la nourriture et le patrimoine du royaume.

Aneesa Waheed, fondatrice et propriétaire de «Tara Kitchen». / DR

«Quand je suis arrivée au Maroc, j’ai vraiment aimé la nourriture. Je voulais apprendre à cuisiner moi-même», se souvient-elle. Bien des années avant d’ouvrir son premier restaurant marocain situé dans un comté près de New York, Aneesa profitait ainsi de la singularité de la cuisine locale, des saveurs et du patrimoine.

En 2009, après son retour aux Etats-Unis avec son mari, elle souhaite faire usage de ce qu’elle a appris au Maroc et pense immédiatement à la cuisine. «Je travaillais dans la technologie, alors j’ai quitté mon travail et j’ai dit à tout le monde que je voulais exercer un métier en rapport avec la nourriture», confie Aneesa. «J’ai d’abord pensé à la cuisine indienne car j’ai grandi près de l’Inde et suis née au Pakistan, mais j’ai réalisé par la suite que la nourriture marocaine n’était pas bien représentée dans la région où j’étais installée», ajoute-t-elle.

«Tara Kitchen» et la cuisine marocaine

En 2012, la jeune femme et son mari ouvrent «Tara Kitchen» après avoir vendu pendant trois ans de la nourriture marocaine sur les marchés fermiers de Schenectady et Troy (Etat de New York). «Il nous a fallu quelques années avant d’ouvrir notre premier restaurant (...) C’était vraiment unique et différent car j’ai tout repris de zéro. Notre harissa, les gens l’ont adorée !»

La cuisine de «Tara Kitchen». / DR

Leur restaurant sert aujourd’hui des tajines, des sauces marocaines et d’autres plats traditionnels. Le couple a réussi le pari d’attirer des clients curieux de découvrir le Maroc : «90% de notre clientèle est américaine. Ce sont des gens qui ne sont jamais allés au Maroc et veulent explorer la cuisine.»

«La majorité de nos clients n'ont pas été initiés à la culture marocaine. Certains d'entre eux sont cependant d’origine marocaine. Ils viennent au restaurant entre amis et adorent ce que nous faisons.»

«Au menu, nous avons une tonne de produits traditionnels, mais j'ai aussi incorporé quelques ingrédients américains qui rendent la cuisine plus attrayante», explique Aneesa, qui a repoussé les limites de la cuisine traditionnelle du royaume.

Bientôt l’ouverture d’un spa marocain

Récemment, elle a ouvert son deuxième restaurant et prépare actuellement l’ouverture d'un hammam, ou d’un «spa marocain», comme elle préfère l’appeler. «Je pense que la chose la plus incroyable que l’on puisse faire au Maroc, c’est de se rendre dans un hammam», dit Aneesa, qui a pensé à ramener l’idée jusqu’à son comté de New York. «J’adore le concept, je voulais refaire quelque chose qui représenterait le Maroc. Les gens sont excités à l’idée de l’ouverture de ce hammam», se réjouit-elle. Pour fournir les bons éléments du rituel du hammam, Aneesa s’approvisionnera en keess (le gant que les gens utilisent dans le hammam pour frotter leur peau). Elle fabriquera également le savon traditionnel marocain - le fameux savon noir ou ghassoul - chez elle.

Après le restaurant et le hammam, Aneesa prépare également un autre projet : «L’une des choses que je voudrais entamer après l’ouverture du hammam, c’est l’organisation de voyages au Maroc !»

«J’aimerais faire visiter le Maroc, montrer aux gens l’histoire et la culture de ce pays.»

En d’autres termes, Aneesa veut que sa communauté apprenne à connaître le Maroc comme elle l’a fait. La jeune femme reste fidèle au pays qu’elle aime le plus visiter et où elle a rencontré l'amour de sa vie.

Le restaurant «Tara Kitchen». / DR