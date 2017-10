El Othmani exhorte ses ministres à «tirer les leçons» des décisions royales du mardi

Le gouvernement tient en ce moment sa réunion hebdomadaire, marquée par la traditionnelle allocution de Saâdeddine El Othmani. Les sanctions royales à l’encontre de ministres a dominé l’intervention du chef du gouvernement.

Ce dernier a exhorté ses ministres à «tirer les leçons» du «séisme politique» décrété le mardi 24 octobre par le roi Mohammed. Il les invité à «écouter les doléances des citoyens et les citoyennes, écouter les partenaires économiques et sociaux, écouter les parlementaires et la société civile [et à] travailler à les réaliser sur le terrain avec efficience».

El Othmani a appelé ses ministres à poursuivre leurs visites dans les régions afin de se rendre compte sur place sur l’état d’avancement de projets déjà lancés et de dépasser des dysfonctionnements relevés.

Enfin pour remonter le morale de ses troupes, le chef du gouvernement a rappelé la satisfaction du souverain du travail accompli par «l’actuel gouvernement» dans sa volonté d’accélérer la réalisation de projets ayant subi un retard sous le cabinet Benkirane.