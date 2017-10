Maroc : Le groupe italien Green Power prend 48% de Masdar Energy

La société italienne Green Power S.p.A. (GGP), qui opère sur le marché des énergies renouvelables et dans la commercialisation de produits et services pour l’efficacité énergétique, a annoncé l’acquisition du groupe marocain Masdar Energy à hauteur de 48%, tandis que la holding marocaine Marita Group, active dans les secteurs de l’industrie, l’immobilier, l’énergie et l’éducation, entre autres, conserve les 52% restant, d’après le site italien Trend Online.

Cette opération, qui comprend un plan d’investissement de 1,7 milliard d’euros à l’horizon 2023, devrait générer la création de 7 600 emplois.

L’acquisition, bien qu’étant d’une importance stratégique significative, s’est traduite par un engagement financier limité pour le groupe et a été financée avec les liquidités disponibles.

Masdar Energy a signé un accord avec la Société d’investissements énergétiques (SIE) pour le lancement d’un projet pilote d’efficacité énergétique dans le milieu pénitentiaire marocain. Ce dernier a été présenté par Masdar Energy au ministère marocain des Affaires générales et de la gouvernance sur la base du modèle E.S.Co, un contrat de partenariat qui apporte des solutions élargies de mise en œuvre et de financement de l’efficacité énergétique à ses clients.

Le projet pilote comprendra l’installation de certaines technologies telles que les systèmes photovoltaïques, le traitement et la récupération des eaux usées, la production d'eau chaude sanitaire avec des panneaux solaires, le remplacement de vieux appareils d'éclairage par des appareils à LED et, enfin, la récupération et l’élimination des déchets grâce à l’installation d’une chaudière à biomasse.