Maroc : Le PLF 2018 prévoit une dotation de plus de 13 MMDH à la caisse de compensation

Le projet de loi de finances (PLF) relatif à l'exercice budgétaire de l’année 2018 prévoit une dotation de 13,019 milliards de dirhams (MMDH) au titre de la compensation. Cette dotation est destinée à soutenir les prix du gaz butane et des produits alimentaires (sucre et farine de blé tendre), indique le ministère de l’Economie et des finances dans un rapport sur la compensation accompagnant le PLF2018.

En 2017, la Loi de finances avait programmé une enveloppe de 12,65 MMDH au titre de la compensation, fait savoir le rapport, notant que pour la période janvier-juillet 2017, la charge prévisionnelle s’est élevée à 9,1 MMDH, dont 8,7 MMDH ont déjà été débloqués.

A l’issue d’une décompensation progressive qui a commencé en 2012, les prix des produits pétroliers liquides ont été libéralisés en décembre 2015, ce qui a contribué à la baisse du poids de la charge de compensation de 6,5% du PIB en 2012 à 1,4% du PIB en 2016.

Selon le rapport, les marges dégagées à travers cette réforme ont permis, dans un premier temps, de ramener les dépenses aux seuils autorisés par la loi de finances, d’apurer les arriérés de la compensation, puis de renforcer les budgets alloués aux secteurs sociaux dans le cadre d’une transition qui vise à améliorer l’efficience des dépenses publiques et un soutien plus ciblé des populations pauvres et vulnérables.