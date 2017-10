Maroc : Plus de la moitié des écoles publiques primaires n'ont pas d’infrastructures minimales

Le secteur de l'éducation public présente des résultats «nettement plus faibles» comparativement au secteur privé, d’après une enquête menée par l’Observatoire national du développement, en partenariat avec la Banque mondiale.

L’enquête effectuée auprès d’un échantillon d’écoles publiques et privées de 4e année de primaire, relevant de trois régions du Maroc (Rabat-Salé-Kenitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès) montre un clivage important dans les résultats d’apprentissage entre les secteurs public et privé, d’une part, et entre les zones rurales et urbaines, d’autre part.

Au total, 36% des élèves des écoles publiques ne disposent pas de matériel didactique minimal et que 58% des écoles publiques primaires ne disposent pas d’infrastructures minimales, en l’occurrence les sanitaires et la lumière. La situation est particulièrement alarmante dans les écoles rurales satellites, dont 20% seulement sont équipées d’infrastructures sanitaires adéquates et de suffisamment de lumière. De même, dans les écoles satellites publiques, un élève sur cinq n’a pas accès au manuel de cours.

De plus, le temps d'enseignement réel est affecté par l'absentéisme en général des enseignants, mais aussi par les retards, surtout en milieu rural.

Enfin, les écoles ont enregistré en moyenne 4,8% de taux d’absence non justifiée des enseignants de l’école publique. En combinant le temps d’absence de la classe avec les retards et le temps engagé dans des activités qui ne relèvent pas de l’enseignement, un élève du secteur public bénéficie en moyenne de près de 4 heures d’enseignement effectif par jour, ce qui correspond à 30 minutes d’enseignement de moins par jour rapport à ce qui est prévu.