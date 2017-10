Rabat : Alstom fournira 22 tramways Citadis supplémentaires pour un montant de 500 MDH

Le géant français Alstom a signé, mercredi 25 octobre, un marché avec la Société des transports de Rabat-Salé (STRS) pour la fourniture de 22 tramways Citadis destinés à circuler sur l’ensemble du réseau, incluant les nouveaux tronçons des deux lignes existantes, indique le groupe dans un communiqué. Le montant du contrat s’élève à 45 millions d’euros environ, soit près de 500 millions de dirhams.

STRS va ajouter 7 km de ligne aux 19 km existant et accroître son parc actuel de 44 tramways Citadis, d’une longueur de 32 mètres, capables de transporter jusqu’à 606 passagers. «Leur plancher bas intégral et leurs 12 portes latérales facilitent la circulation des passagers et l’accessibilité pour tous, en particulier celles des personnes à mobilité réduite», précise le groupe.

Les tramways Citadis seront conçus et fabriqués en France, à La Rochelle. D’autres sites français seront impliqués dans le projet : Le Creusot pour les bogies, Villeurbanne pour les équipements électroniques embarqués et l’information aux voyageurs, Tarbes pour les modules de puissance et les coffres disjoncteurs et Saint-Ouen pour le design. En Italie, le site de Sesto fournira le système de traction.

«Nous sommes ravis de cette nouvelle commande qui témoigne de la confiance partagée entre Alstom et la STRS. Nous sommes également fiers de continuer à contribuer au développement de la mobilité durable dans l’agglomération de Rabat-Salé à travers des systèmes de transports urbains écologiques», a déclaré Brahim Soua, directeur général d’Alstom au Maroc.

La livraison est prévue 26 mois après la date de mise en vigueur du contrat.

Depuis la mise en service du tramway en mai 2011, les deux lignes de Rabat-Salé ont transporté plus de 150 millions de passagers.