Pays-Bas : Un jeune Marocain réalise un documentaire contre la discrimination

Pour Mohammed, tout est parti d’une question. Ce jeune marocain de 12 ans installé aux Pays-Bas se demandait «s’il y avait un bel avenir dans ce pays européen pour les Marocains». Et il a tout fait pour trouver une réponse à sa question. Dans une interview réalisée par NPO Radio, une chaîne de radio publique néerlandaise, Mohammed a révélé l'histoire derrière son récent documentaire intitulé «De Kleine Mo» («Le petit Mohammed»).

Ce natif de Leyde (nord) a voulu changer les stéréotypes associés aux Marocains des Pays-Bas. Comment ? En s’employant à chercher des compatriotes qui ont réussi. «Je pensais que tous les Marocains étaient des criminels», a déclaré Mohammed à la même source.

«On m’a demandé si je voulais faire des recherches, c’est pourquoi je suis allé interviewer des Marocains qui ont réussi.»

Des Marocains qui réussissent

En effet, Mohammed a eu la chance de rencontrer et d'interviewer un certain nombre de ressortissants marocains aux Pays-Bas qui ont réussi leur carrière. Des politiciens aux artistes en passant par des activistes, le jeune garçon a rendu visite à Ahmed Boutaleb, un politicien maroco-néerlandais issu du Parti travailliste, maire de Rotterdam depuis le 5 janvier 2009. Il a également rencontré Ali Bouali, alias Ali. B., un rappeur hollandais d’origine marocaine, l’un des plus connus aux Pays-Bas, ainsi que le Youtubeur Youssef Koukouh, et Mustapha Marghadi, journaliste pour le média NOS.

«J’ai également rencontré des médecins marocains et Abid Tounssi, un rappeur connu sous le nom de Salah Edin. Il écrit actuellement de la poésie et vient en aide à des ex-détenus», a déclaré Mohammed, qui a finalement trouvé une réponse à sa question. Ce garçon de 12 ans a désormais conscience que tout le monde peut changer son destin en restant fidèle à ses rêves. «Vous devez juste travailler dur. Les Marocains ne sont pas tous des criminels», souligne Mohammed.

«Je veux inspirer les gens et leur dire qu'il y a beaucoup d'opportunités aux Pays-Bas.»

Ainsi, le jeune garçon a emmené sa classe à la première de son documentaire, organisée par le Festival Cinekid, pour changer la façon dont les Marocains sont perçus dans ce pays européen.

Geert Wilders et la discrimination des Marocains

L’idée de Mohammed a émergé suite aux propos discriminatoires de certaines personnalités politiques hollandaises. Le principal exemple est celui de Geert Wilders, un politicien hollandais et actuel chef du Parti pour la Liberté (PVV). Ce dernier a récemment fait appel contre un verdict prononcé à son encontre pour discrimination à l'égard des Marocains.

«La Haye devrait être une ville avec moins de problèmes et, si possible, moins de Marocains», avait-il déclaré en 2014. Il avait aussi demandé à ses partisans s'ils voulaient plus ou moins de Marocains dans la ville. «Moins, moins, moins !», avaient-ils scandé en choeur.

Il a été reconnu coupable le 9 décembre 2016, le tribunal ayant statué qu’«en raison de la nature incendiaire de ces propos, d'autres [personnes] ont été incitées à discriminer les personnes d'origine marocaine». Juste après que la décision ait été rendue, le politicien a fait appel, arguant que «les Marocains ne sont pas une race et [que] les gens qui disent quelque chose à leur sujet ne sont pas racistes. Je ne suis pas raciste et mes électeurs non plus».