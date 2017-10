Le HCAR déplore le décès du résistant Mohamed Ajar Said Bounailate

Mohamed Ajar Said Bounailate, président du Conseil national des anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération. / Ph. DR

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR) a déploré le décès de l'ancien résistant, Mohamed Ajar Said Bounailate, président du Conseil national des anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, qui s'est éteint mardi soir à Casablanca.

Nationaliste, militant et résistant, le défunt est resté fidèle à ses principes et engagements, à sa religion, à sa patrie et à son roi, indique le HCAR dans un communiqué, soulignant son engagement constant pour la défense des valeurs sacrées et des constantes nationales lui ayant valu le Wissam al Arch de l'ordre de chevalier, décerné par le roi Mohammed VI lors du 49e anniversaire de la fête de l’Indépendance.

Feu Bounailate, né en 1920 à Tafraout et dont la famille a déménagé à Casablanca, a adhéré malgré son jeune âge au parti de l’Istiqlal (PI) et à l’issue de la présentation du Manifeste de l’indépendance. Il a été désigné responsable régional du parti à «Kariane central» où il a fait la connaissance des leaders de la formation politique à Casablanca, dont Mohamed Zerktouni, Abderrahmane Youssoufi, Bouchta Jamai, Benacer Harakat et Mohamed Mansour, ajoute la même source.

Ses activités ont également concerné plusieurs autres villes que celle de Casablanca, fait savoir le communiqué, relevant que ses déplacements étaient une occasion d’attirer de nouveaux militants au PI, d’informer des orientations et des instructions de la direction du parti et de distribuer les photos du Sultan Mohammed V.