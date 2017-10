Coupe d’Afrique de volleyball 2017 : Le Maroc victorieux face au Nigéria

L’équipe masculine marocaine de volleyball a vaincu l’équipe nigériane (1-3), ce mardi, lors du match d’ouverture du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations, indique la Fédération internationale de volleyball.

«Le coach Japhet Nuhu a remporté la première manche 26-24 mais n’a pas pu maintenir le lead. Il a permis aux Nord-Africains de remonter et de sortir victorieux de la deuxième et troisième manche avec respectivement 20-25 et 17-25», précise le site d’information nigérian The National.

Le Maroc, qui a joué lundi un match face au Cameroun, a participé à la compétition qui a eu lieu au Caire du 22 au 29 octobre, aux côtés de l’Egypte, la Tunisie, le Rwanda, l’Algérie, la République démocratique du Congo et le Nigéria.