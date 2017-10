Marrakech se prépare à accueillir les championnats du monde de judo

La Fédération royale marocaine de judo et d’arts martiaux assimilés (FRMJAMA), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des sports, a organisé mardi à Marrakech un séminaire dans le cadre des préparations aux championnats mondiaux de judo, que la ville ocre accueillera du 9 au 12 novembre prochain. La compétition réunira plus de 60 des meilleurs judokas au monde, représentant plus de 40 pays répartis sur les cinq continents.

«La participation des meilleurs judokas du monde à cette manifestation sportive, organisée pour la première fois en Afrique, contribue au rayonnement sportif et touristique international du Maroc, et permet de démontrer au monde les valeurs de modernité, de paix et de tolérance prônées par le Royaume», a indiqué Chafik El Kettani, président de la FRMJAMA à la MAP.

Et d'ajouter : «L’organisation de cette compétition mondiale s’inscrit dans la lignée de la volonté du Royaume de promouvoir les bienfaits du sport pour la jeunesse. Le judo, sport éducatif par excellence, figure parmi les sports à promouvoir auprès de la jeunesse du Maroc pour ses valeurs éducatives.»

L’organisation de cet événement par le Maroc intervient après la signature d’un accord entre le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami et le président de la Fédération internationale, Marius Fizer, lors des championnats mondiaux de judo à Budapest en août dernier. Cet accord prépare le Royaume à accueillir le grand prix de judo en 2018, les championnats du monde de judo-junior en 2019 et le championnat d’Afrique en 2020.