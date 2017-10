Jihad Eliassa veut «vulgariser les tabous» et mettre en valeur la femme à travers son art

Jihad Eliassa est un artiste accompli. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais ce natif d’El Jadida a connu un succès fulgurant avec sa page Facebook «Dictons marocains». Ce simple concept l’a propulsé sur le devant de la scène et a fait connaître son art aux Marocains. Depuis quelques semaines, cet homme de 27 ans a commencé à publier sur sa page Facebook des créations pour le moins surprenantes. Certaines personnes pourraient même être choquées par le contenu de ses dessins.

Jihad Eliassa fait une transition «tout en douceur» vers un art plus engagé. A première vue, ses dernières créations ne comportent aucune indication pour tenter de mieux comprendre le concept. Une chose saute aux yeux toutefois : l’omniprésence de femmes, ou de parties du corps féminin, dénudées. «Le thème de mon art, c’est surtout le mystère, la femme et les tabous», déclare l'artiste à Yabiladi.

Un art qui dérange

Ce dernier s’éloigne de l’art qui plaît à tout le monde. «Je me suis dit pourquoi pas ne pas exagérer les tabous et les problèmes qui existent et les montrer ? C’est un art qui dérange et qui peut créer la polémique», ajoute-t-il. A travers les remous que peuvent engendrer ses créations, «les gens vont se poser des questions. C’est bien meilleur qu’un message direct».

Avec le mystère qui entoure son nouveau concept, le fondateur d’High Five Studio se dit que «les gens vont être curieux et chercher ce qui est caché derrière mes oeuvres», explique Jihad Eliassa. Le jeune homme «veut vulgariser les tabous» et tente à petite échelle de faire bouger les mentalités. «On n’a pas d’éducation sexuelle, on a beaucoup de ‘hchouma’, ça peut aboutir à d’autres problèmes plus tard avec toutes les frustrations que ça engendre. A travers mon exagération des tabous, je veux prendre conscience de certaines choses. C’est important pour moi, parce que la femme au Maroc et dans le monde arabe n'a pas tous ces droits. Elle n'est pas libre à 100%. Quand elle veut exposer sa beauté par exemple, ça dérange l’homme. Cet aspect-là me dérange même si je suis un homme», avoue l’artiste.

Toutefois, l’art de Jihad Eliassa n’est pas destiné à «donner des leçons», mais plutôt à donner un début d’idée : «L’artiste voit des problèmes et les exprime comme il les voit. Parfois, ça dérange. Le plus important pour moi, c’est que le public, quand il voit mon art, ressente des sentiments. Ça peut être la peur, le choc. Mais au moins, ça lui fera ressentir des choses. Je m’éloigne un peu de l’art commercial parce que cette thématique (des tabous et de la femme, ndlr) me tenait à cœur depuis longtemps», confie Jihad Eliassa.

Depuis qu’il a commencé à publier ses dernières créations sur Facebook et Instagram, Jihad Eliassa reçoit beaucoup de messages. «J’ai reçu différents types de critiques, celles qui sont constructives avec des personnes qui tentent de comprendre ce que je fais, et d’autres où les gens commencent à m’insulter», explique-t-il. N’en déplaise à l’artiste, ce dernier veut juster «explorer de nouveaux styles et de nouveaux sujets à travers l’art». Il ne s’exprime qu’avec des «créations contemporaines et abstraites». Un travail qui se veut «le fruit d'un cumul d'idées depuis un certain nombre d'années».