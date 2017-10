Six nouvelles interpellations en lien avec la cellule terroriste pro-Daech démantelée récemment

Le BCIJ a procédé, les 17, 21 et 23 octobre, à l'arrestation de six individus à Rabat, Béni Mellal et au douar Ouled Saad Draa. / Ph. DR

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, les 17, 21 et 23 octobre, à l'arrestation de six individus à Rabat, Béni Mellal et au douar Ouled Saad Draa dans la commune de Moulay Abdellah (El Jadida), pour leur implication dans les plans terroristes de la cellule partisane de Daech démantelée le 14 octobre, indique le ministère de l’Intérieur.

Le ministère rappelle dans un communiqué que le démantèlement de cette cellule avait permis, le 14 courant, l'arrestation de 11 personnes et la saisie, dans une «planque sûre» à Fès et au domicile familial du cerveau de la cellule à Khouribga, d'une quantité de liquides et de poudres chimiques qui servent à la fabrication d'explosifs, selon l'expertise effectuée par les services compétents.

La saisie a porté également sur des armes à feu (trois pistolets et deux fusils de chasse), une quantité importante de munitions, des bombes lacrymogènes, deux gilets destinés à la fabrication de ceintures explosives, des sacs comportant des pesticides toxiques, des matraques électriques et télescopiques, des appareils de télécommunication et des armes blanches, poursuit le communiqué.

Les suspects seront traduits devant la justice aussitôt terminée l’enquête qui se poursuit sous la supervision du parquet, conclut le ministère.