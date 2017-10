L'UE octroi 390 millions de dirhams pour appuyer la politique migratoire du Maroc

Plus d’un an après la promulgation, en septembre 2016 au Maroc, de la loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des personnes, l’Union européenne (UE) devrait signer, d'ici à fin 2017 avec le Maroc, un programme d’appui aux politiques migratoires de presque 390 millions de dirhams (soit 35 millions d’euros), indique la délégation de l’UE dans un communiqué.

«L’Union européenne est très heureuse de pouvoir accompagner le Royaume du Maroc dans la mise en œuvre de son nouveau cadre institutionnel renforcé qui devrait lui permettre de plus efficacement prévenir, réprimer et punir cette violation majeure des droits humains», a déclaré Claudia Wiedey, ambassadeur de l’UE.

A travers cette action, et à l’occasion de la 11e édition de la journée européenne contre la traite des personnes, «l'Union européenne réitère son engagement à lutter contre ce crime qui affecte chaque année des milliers de victimes, notamment des femmes et des enfants».

Le programme «Action mondiale pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants» (GLO.ACT), au Maroc, est une initiative de l’UE et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour assister les autorités gouvernementales, les organisations de la société civile et les victimes de traite et migrants objets de trafic illicite.