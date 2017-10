Maroc Telecom clôt son troisième trimestre avec plus de 56 millions d’utilisateurs

Le groupe de télécommunications Maroc Telecom a publié ce lundi les résultats financiers au terme du troisième trimestre de 2017.

L’opérateur s’est félicité de la hausse de 8% de sa base clients qui dépasse aujourd’hui les 56 millions d’utilisateurs, indique-t-il dans un communiqué. Le résultat net part du groupe (RNPG) bondit de 4,2% au 3e trimestre, atteignant ainsi plus 4,48 milliards de dirhams.

Face à l’engouement des Marocains pour l’internet mobile, Maroc Telecom a enregistré un chiffre d’affaires sortant en hausse. L’internet mobile poursuit ainsi son essor et enregistre une hausse de 30,3%.

De plus, les bons résultats des filiales confirment la pertinence de la stratégie de développement à l’international, poursuit le groupe. Les nouvelles filiales Moov ont généré un résultat net positif et observent une croissance soutenue.

Enfin, l’opérateur compte accélérer le déploiement des réseaux très haut débit au Maroc et continue à renforcer sa position de leader au Maroc et en Afrique.

A cette occasion, Abdeslam Ahizoune, président du Directoire, a déclaré : «Les résultats du troisième trimestre confirment l’amélioration des tendances observées durant le premier semestre et valident les choix stratégiques du groupe que sont le développement à l’international et le déploiement accéléré du très haut débit mobile et fixe pour accompagner les usages croissants de la data», affirme-t-il.