Meknès : Signature de deux accords franco-marocains sur l'agriculture et l'agroalimentaire

Deux accords de coopération dans le domaine agricole et agroalimentaire ont été signés, dimanche à Meknès, entre des associations et des établissements français et marocains.

Le premier protocole d’accord, signé entre l’association Agropolis International basée à Montpellier et l’association Agrinova domiciliée à Meknès, vise à établir une coopération dans les domaines de la science, la formation, la technologie et l’innovation à travers la réalisation de projets communs.

Le second accord-cadre de coopération, signé entre Coopération Montpellier Sup Agro et l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès (ENA) porte sur l’échange de formateurs et d’étudiants, la mise en place de cursus de formations communs, la communication et l’information scientifique et technique ainsi que la valorisation et le transfert de technologies.

«Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la région Fès-Meknès et la région française Occitanie pour développer le secteur agricole et l'industrie agroalimentaire», a déclaré le directeur régional de l'Agriculture, Kamal Hidane.

La coopération entre les associations et les coopératives marocaines et leurs homologues françaises contribuera indubitablement au développement du secteur agricole, à la valorisation des industries agroalimentaires et à l’accroissement de leur productivité à travers l’usage des techniques et des technologies modernes, a-t-il ajouté.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du gouverneur de la préfecture de Meknès, du président de la région Fès-Meknès et des représentants et des associations et coopératives agricoles