Championnat d'Afrique d’aviron : Le Maroc termine en 3è position avec 8 médailles

La Tunisie est arrivée première, devant l'Algérie et le Maroc / DR

La sélection marocaine d'aviron a terminé en troisième position du Championnat d'Afrique (séniors et juniors), tenue du 20 au 22 octobre à Tunis, en remportant 8 médailles, une d’argent et 7 de bronze.

Dans une déclaration à la MAP, Noreddine Rahali, chef de la délégation marocaine à ce championnat et trésorier de la Fédération Royale Marocaine d’Aviron, s’est félicité des progrès réalisés par les rameurs marocains.

Il a en outre émis le souhait de voir l’équipe nationale décrocher d’autres médailles lors de la 2ème édition du championnat arabe (seniors hommes et dames, juniors garçons et filles), qui sera disputé du 26 au 28 octobre à Tunis avec la participation de la Tunisie, de l’Algérie, de l’Egypte, de l’Irak, du Liban, du Qatar, du Soudan, des Emirats arabes unis et du Djibouti.

Au tableau des médailles du championnat d’Afrique, la Tunisie est classée à la première place en récoltant un total de 11 médailles d'or, 7 argent et 1 bronze, devançant l'Algérie, 2e avec 8 or, 9 argent et 2 bronze.

Ont également participé à ce championnat d’Afrique, l’Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Lesotho, Madagascar, le Mali, le Malawi, la Namibie, le Nigeria, le Niger, l’Ouganda, le Soudan, le Togo et le Zimbabwe.