Ifrane : Le festival national des pommes a débuté ce samedi

La 6 ème édition du festival national des pommes, dont l’ouverture a été présidée samedi par Mohamed Sadiki, Secrétaire général du département de l’Agriculture. Elle est placée sous le thème «la filière pomme, entre pari de valorisation et défi de commercialisation».

Organisée par la Direction régionale de l’agriculture de Fès-Meknès, cette manifestation permet de s’arrêter sur l’évolution et les performances réalisées par la filière depuis le lancement du Plan Marc Vert et discuter des problèmes que rencontrent les arboriculteurs de la région de Fès-Meknès et d’examiner les meilleures pratiques.

La filière de la pomme, constitue la principale source de revenus pour une large frange de petits et moyens agriculteurs, et occupe une place importante dans le tissu agricole marocain.

Ainsi, elle bénéficie d’un appui de l’Etat dans le cadre du contrat programme arboriculture fruitière conclu entre l’Etat et la Fédération de développement de l’arboriculture au Maroc (FEDAM) pour la période 2011-2020, afin d'augmenter la production, et promouvoir la qualité et l’amélioration des conditions de valorisation.

La région de Fès-Meknès concentre près de 38% de la production nationale de pommes et 34% des superficies cultivées du pays, d'après les données publiées à l'occasion de cette nouvelle édition. En effet, la production enregistrée du pommier a été de l’ordre de 687.000 tonnes, au titre de la campagne agricole 2015-2016.