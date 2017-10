France : Les cadres des régions marocaines seront formés par la région Occitanie

Carole Delga, présidente de la région Occitanie et Mohand Laenser, président de l'Association des Régions du Maroc ont signé l'accord./ Ph: artphoto.ma

Le 28 septembre dernier, l‘Association des Régions du Maroc, ainsi que l'Association des Régions de France, ont signé à Orléans une convention-cadre de partenariat,qui a pour but la coordination de la formation des cadres et des élus marocains. C'est la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée qui prend les rênes de ce programme de formation, indique le quotidien régional La Dépêche.

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie et Mohand Laenser, président de la Région de Fès-Meknès et président de l'Association des Régions du Maroc (ARM), ont officiellement validé ce vendredi cette collaboration inédite, signe d'une reconnaissance de l'expertise régionale de l'Occitanie dans le domaine de la formation.

«La Région est une donnée commune à nos deux pays : en passant de seize régions marocaines à douze, et de vingt-six régions françaises à treize, nous avons profondément renouvelé notre organisation territoriale. Nous avons une ambition commune, celle de faire des régions un maillon essentiel de la décentralisation. Nous partageons les mêmes enjeux, sur les réformes territoriales, le redécoupage, et la montée en puissance des Conseils régionaux», a souligné la présidente de la région.

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a répondu à l'appel à propositions pour coordonner un programme de formation, cofinancé par l'Agence française de développement. L'objectif est d'assurer la montée en compétences des ressources humaines et des élus des Régions marocaines, une meilleure efficacité dans la conduite de l'action régionale au Maroc, et l'installation d'un réseau d'élus et de professionnels franco-marocains.