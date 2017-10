Festival national des oignons : La région Fès-Meknès toujours en tête de la production

Le Festival national des oignons d’El Hajeb se veut un rendez-vous annuel «incontournable» pour les professionnels du secteur et pour les agriculteurs. Ce festival, met l’accent sur la dynamique insufflée par le Plan Maroc Vert pour la promotion et le développement du secteur maraicher et l’importance de la filière de l’oignon, qui joue un rôle socio-économique à l’échelle nationale et constitue un des produits phares de la région.

Cette 4 ème édition a été marquée par l’organisation d’une journée scientifique sous le thème «la filière de l’oignon entre pari de valorisation et défi de commercialisation», laquelle a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, en présence du gouverneur de la province d’El Hajeb et du président de la chambre d’agriculture de la région Fès-Meknès.

La région Fès-Meknès est d'ailleurs la principale région de production de l’oignon, avec environ 11.600 hectares. Selon des données publiées lors de la 4 ème édition du festival national des oignons d’El Hajeb, la production de la région s’élève à près de 454.600 tonnes, soit 62% de la production nationale, indique le département de l’Agriculture. Au Maroc, la filière de l’oignon occupe la 2 ème place au niveau de la sole maraîchère après la pomme de terre. Elle est pratiquée essentiellement au niveau des régions de Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental.

En chiffres, le secteur procure près de 5 millions de journées de travail, soit l’équivalent de 18.000 emplois permanents.