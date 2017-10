Le 4e congrès du PSU aura lieu le 4 janvier

Le 4e congrès du PSU aura finalement lieu le 4 janvier prochain. Des problèmes financiers ont contraint la direction du parti à reporter ce rendez-vous, initialement prévu en novembre.

Sur le front politique, le conclave connaîtra une modification affectant l’élection du secrétaire général. Une mission qui sera du ressort du conseil national et non plus du congrès, comme cela était en vigueur auparavant.

Ce changement n’est pas le seul. Chacun des prétendants aux commandes du parti est tenu de présenter une liste des candidats au bureau politique. La liste qui recueillera le plus de voix dirigera la formation pendant les années à venir.

Mme Nabila Mounib est en passe de rempiler pour un second mandat. Et pour cause, aucun de ses adversaires déclarés (le groupe des quatre avec à sa tête Mohamed Moujahid, l'ex-SG) ou tapis n’est en mesure de la battre.

Le congrès du PSU devrait connaître la présence d'environ 1 000 participants.