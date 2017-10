Prévention de la torture : Une délégation du sous-comité de l’ONU se rendra au Maroc ce dimanche

Une délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT) des Nations unies se rendra au Maroc du 22 au 28 octobre 2017, indique jeudi le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Il s’agit de la première visite du SPT au Maroc, souligne le HCDH, précisant que le sous-comité onusien conseillera le gouvernement marocain sur la création d’un mécanisme national de prévention de la torture (MNP). «Le SPT évaluera également le traitement des personnes privées de leur liberté et les mesures prises en vue de les protéger contre la torture et les mauvais traitements», poursuit-on de même source.

Pour Hans-Jörg Bannwart, qui dirigera la délégation du SPT, «les obligations internationales doivent être traduites dans la pratique en changements véritables pour les personnes». «Conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture, la première étape pour protéger les détenus contre la torture et les mauvais traitements est la mise en place d’un mécanisme national de prévention indépendant, efficace et doté de ressources suffisantes», précise-t-il.

Le HCDH explique que le SPT dispose du mandat pour visiter tous les États parties au Protocole facultatif à la Convention contre la torture. «Les États parties doivent mettre en place le MNP dans l’année qui suit la ratification dudit Protocole facultatif. Bien que le Maroc ait ratifié ce traité en novembre 2014, le MNP n’a pas encore été créé», poursuit le Haut-commissariat onusien.

La délégation, qui comprendra quatre autres membres du SPT en plus de son chef, visitera entre autres les prisons et commissariats de police et rencontrera des représentants du gouvernement, de la justice, du Conseil national des droits de l’homme, des agences des Nations unies et de la société civile.

A la fin de cette visite de sept jours, le SPT présentera ses observations préliminaires confidentielles au gouvernement de Saâdeddine El Othmani.