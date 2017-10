Jamel Debbouze confie s'être vu proposer un poste de «secrétaire d'Etat»

Jamel Debbouze membre du gouvernement ? Le scénario aurait pu se concrétiser. L’humoriste et acteur franco-marocain a confié à RMC s’être vu offrir un poste important en politique, indique Les Inrocks.

«On m’a proposé d’être secrétaire d’Etat», a-t-il dit à Christophe Dugarry dans l’émission Team Duga, sans préciser dans quel domaine. «Bien sûr que non, j’ai refusé, continue-t-il, parce que ce n’est évidemment pas mon métier, parce que je m’y ennuierais à mourir, parce que c’est là où je serais le moins efficace, le plus figé et le plus critiqué. (...) Quand je monte sur scène et que je fais l’Olympia ou le Zénith, j’ai le sentiment d’être utile. Il vient d’en bas, il a une main dans la poche, il se retrouve là… Il y a une forme d’espoir quelque part.»

Jamel Debbouze n’a cependant pas précisé quel gouvernement lui avait proposé ce poste, «mais a priori ce ne devait pas être sous Sarkozy», ironise les Inrocks.

Pour rappel, l’humoriste a récemment présenté son nouveau spectacle, «Maintenant ou Jamel», dans lequel il aborde notamment la France post-attentats, les Etats-Unis de Trump et son rôle de père.