Commercialisation imminente de plusieurs médicaments génériques fabriqués au Maroc

Le ministère de la Santé a annoncé avoir autorisé la commercialisation dans les prochaines semaines d'une série de médicaments génériques fabriqués au Maroc utilisés pour le traitement de l’épilepsie, du cancer de la prostate, de la septicémie, de la diarrhée et des maladies cardio-vasculaires.

Le ministère inscrit cette démarche dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale des médicaments et des produits pharmaceutiques visant à fournir des médicaments de haute qualité, efficaces et avec des prix abordables, à encourager l'utilisation des médicaments génériques, à faciliter l'accès des citoyens notamment les démunis aux médicaments innovants de façon régulière et continue et à encourager l'industrie pharmaceutique locale vu sa forte contribution au développement économique national.

Le ministère rappelle, par ailleurs, qu'il a autorisé en juin dernier la commercialisation d'un médicament générique antirétroviral composé du "Ténofovir", actif contre le virus de l'hépatite B (VHB), au profit d'un laboratoire marocain d'industrie pharmaceutique d'autant plus que les personnes souffrant de cette maladie peuvent d'ores et déjà bénéficier de ce médicament de la nouvelle génération.

Ce nouveau médicament, premier générique fabriqué par un laboratoire marocain, est disponible dans tout le Royaume à 289 dirhams (DH) la boîte, alors qu'il est commercialisé à l'étranger à 3.000 DH, note-t-on de même source.

Grâce à la commercialisation de ces médicaments de la nouvelle génération, le Maroc consolide son arsenal thérapeutique nécessaire à la prise en charge les patients souffrant du virus hépatique de type "B", ce qui renforce les ambitions et les aspirations du ministère de la Santé pour mettre fin à cette maladie à l'horizon 2030, souligne le communiqué.