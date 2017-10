Insolite : Les arabophones leaders des émoticônes avec des plantes et des fleurs

Un rapport de l’entreprise SwiftKey réserve quelques surprises sur le choix des émoticônes. Les données découlent du SwiftKey Cloud et englobent 800 émoticônes analysées sur une période de quatre mois, entre octobre 2014 et janvier 2015, et concernaient l’utilisation d’outils Android et iOS. Quant aux langues étudiées, il s’agissait de l’anglais, l’espagnol, le vietnamien, le malaisien, l'arabe, l'allemand, le turc, le portugais, l'italien, le russe et le français.

Le rapport, relayé par le site Futura-sciences, fait le point sur les émoticônes les plus utilisées dans le monde. Il montre d’une part que les arabophones s’illustrent par leur consommation considérable de fleurs, de plantes et de fruits dans les messages. Ainsi, les émoticônes avec des fleurs ou des plantes étaient quatre fois plus utilisées que la moyenne - 4,14 % de toutes les émoticônes envoyées -, alors que la moyenne n'était que de 0,89%. La fleur préférée des arabophones dans leurs messages était la rose, avec 2,23 % des émoticônes (contre une moyenne de 0,28 %). Leur plante préférée est la pousse, suivie du palmier.

Les francophones de leur côté se hissent à la première place par leur utilisation de cœurs. 55% des émoticônes envoyées par les francophones seraient des cœurs, contre une moyenne de 12,5% en général.

Tentant de comprendre comment les émoticônes sont utilisées dans les quatre coins du globe, l’entreprise SwiftKey basée à Londres a analysé plus d’un milliard d’usages de ces petites icônes censées transmettre des émotions.