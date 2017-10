Démantèlement d’une cellule terroriste à Fès : Les produits saisis utilisés dans la fabrication d’explosifs

Les produits suspects saisis dans une «planque sûre» à Fès et dans une voiture appartenant à l’un des éléments arrêtés dans le cadre du démantèlement samedi dernier par le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) de la cellule terroriste pro-Daech, sont des liquides et poudres chimiques essentiels utilisés dans la fabrication d’explosifs. Les membres de la cellule projetaient de les utiliser pour perpétrer leurs plans terroristes dans le royaume, indique mercredi le ministère de l’Intérieur.

L’expertise scientifique menée par les services compétents sur les produits suspects saisis dans le cadre de cette opération a confirmé qu’«il s’agit de liquides et poudres chimiques essentiels utilisés dans la fabrication d’explosifs que les membres de la cellule projetaient d’utiliser pour perpétrer leurs plans terroristes dans le Royaume», précise le ministère dans un communiqué.

La même expertise a démontré que certains de ces produits chimiques sont utilisés pour accélérer le processus d’explosion et intensifier son ampleur. Les extincteurs saisis sont remplis de matières explosives combinées de quantité de clous et de petites pièces de fer afin de causer des pertes humaines et des dégâts matériels d’envergure. Les bonbonnes de gaz butane saisies lors de cette opération peuvent être utilisées en tant que cocktails Molotov pour amplifier l'intensité de l’explosion lors de l’exécution de leurs opérations terroristes.

L’expertise a également fait ressortir que les autres produits sont utilisés dans la fabrication de charges électriques nécessaires à la création de systèmes d’activation des engins explosifs.

Le ministère rappelle que le démantèlement de la cellule terroriste s’est soldé par la saisie d'armes à feu (trois pistolets et deux fusils de chasse), d'une quantité importante de munitions, de bombes lacrymogènes, de deux gilets destinés à la fabrication de ceintures explosives, de sacs comportant des pesticides toxiques, de bâtons électriques et télescopiques, d'appareils de télécommunication et d'armes blanches.