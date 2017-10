Hakim Benchamach compte poursuivre en justice Barlamane et Maarif Press

Suite à la parution de plusieurs articles dans la presse, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach a réagi mercredi, annonçant avoir déposé quatre plaintes contre deux médias en ligne et deux de leurs journalistes.

Dans un communiqué partagé sur sa page Facebook, le membre du bureau politique du PAM précise avoir déposé ces plaintes en sa qualité de président de la Chambre haute du parlement. Des recours qui interviennent suite à des «allégations» visant à remettre en cause sa réputation et à le présenter comme un «criminel adepte du pillage d’argent public et de l’enrichissement illégal».

Ainsi, les plaintes ont été déposées à l’encontre des médias Barlamane.com et Maarif Press, et des journalistes Mustapha El Fenn et Abdelouahed Bourhim, suite à des accusations d’«enrichissement illégal, achat d’un palais-villa en cash et implication de Sa Majesté le Roi dans des déclarations qui [me] sont attribuées prétendant que [j’ai] obtenu des avantages spéciaux». Hakim Benchemas explique que «des articles de presse mentionnent des insultes, de la diffamation et des expressions dégradantes de [sa] dignité humaine, en plus de l’accusation d’achat de voix des électeurs avec l’argent de la drogue» l’ont aussi poussé à ester en justice.

Tout en insistant sur la nécessité que les médias suivent de près les responsables publics, il affirme que les plaintes ne sont pas contraires aux principes de la liberté de la presse, de l’expression et de la critique. «Sauf que lorsque la critique dépasse son cadre pour devenir de la diffamation et de l’atteinte à la dignité humaine (…), il faut ramener les choses à la normale afin de défendre l'Etat de droit et les institutions», enchaîne-t-il.

Pour rappel, le PAM est secoué par une crise interne entre ses différents courants, après le départ d’Ilyas El Omari. Des querelles qui devraient se poursuivre au moins jusqu’à la prochaine session ordinaire du Conseil national du Tracteur, prévue le 21 octobre à Skhirat.