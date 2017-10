Chicago : La journaliste Souad Mekhennet lauréate du prix Daniel Pearl

Le prix Daniel Pearl 2017 pour le courage et l'intégrité dans le journalisme a été décerné à Souad Mekhennet, correspondante internationale du Washington Post, qui devient ainsi la première femme musulmane à recevoir cette distinction prestigieuse, a annoncé récemment la Chicago Journalists Association (CJA). Le prix sera remis à Souad Mekhennet le 10 novembre prochain, à l’occasion du 78e diner annuel de la CJA.

Née en Allemagne d’un père marocain et d’une mère turque, la journaliste a été recommandée par les parents de Daniel Pearl, le journaliste américain du Wall Street Journal qui avait été assassiné au Pakistan par Al Qaïda.

Dans son message de recommandation, la Fondation Daniel Pearl affirme être fière de se joindre à la CJA afin d’«honorer Souad Mekhennet dans ses efforts visant à percer l’opacité entourant les membres de l'Etat islamique», notant que la lauréate de cette année «illustre bel et bien l'esprit de courage et d'intégrité de Daniel, ainsi que son engagement intransigeant envers la recherche de la vérité».



De son côté, le président de la CJA, Allen Rafalson, s’est dit honoré de décerner ce prix chaque année à des journalistes comme Souad Mekhennet qui «sont attachés aux normes élevées du journalisme que Daniel Pearl défendait de son vivant».

En plus de son travail pour le Washington Post, elle a déjà fait des reportages pour le compte du New York Times et Der Spiegel, ainsi que d’autres publications. Elle est diplômée notamment du Harvard’s Weatherhead Center for International Policy, de la John Hopkins School of Advanced International Studies et du Geneva Center for Security Policy.