Emission spéciale MRE : Tout quitter pour créer sa boîte au Maroc

Interrompre son activité salariale pour lancer sa propre affaire dans son pays d’origine, c’est le pari fou de trois entrepreneurs qui ont choisi de démarrer une activité à leur compte au Maroc.

Ce mercredi, l’émission de Radio 2M «Faites entrer l’invité», présentée par Fathia El Aouni et Mohamed Ezzouak, directeur de publication de Yabiladi, est revenue sur les parcours de trois créateur d’entreprise, du dépôt de leurs valises sur le sol marocain à l’établissement de leurs sociétés.

L’émission a donné la parole à Sofia El Kendouci, créatrice de la chocolaterie «Le Monde de Sophie», nom inspiré du roman philosophique norvégien éponyme, en plein cœur du quartier Bourgogne à Casablanca. Farid qui a fondé avec son épouse un concept store du nom de «LaFabrique» au quartier Racine de la même ville et enfin Aya Belkahia, créatrice de la «Madeleine de Proust», spécialisée dans la haute pâtisserie et également basée dans la capitale économique, viendront aussi témoigner de leurs différentes expériences.

Tout quitter et démarrer «from scratch»

Sofia déclare avoir quitté son travail dans la finance. Grande amoureuse de chocolat, elle a choisi d’en faire son gagne-pain au prix de quelques déboires. «Quand on a eu une première vie, on n’a plus rien à perdre», déclare celle qui plaide pour le bonheur autour du chocolat.

Farid, quant à lui, et après de loyaux services auprès de l’industrie pétrolière, s’est lancé avec son épouse dans une toute autre aventure. Le couple a choisi de lancer un concept store pour les amoureux des vêtements de milieu de gamme.

Aya, qui a décidé d’installer sa pâtisserie gastronomique à Casablanca, revient aussi sur son parcours. «J’ai toujours eu pour ambition de créer mon entreprise», affirme celle qui a déclaré à l’antenne que se lancer à son propre compte a été la décision la plus osée qu’elle a jamais prise.

Est-ce qu’il s’agit là d’une affaire rentable ? C’est la question posée à ces trois jeunes entrepreneurs engagés. La réponse est plutôt positive. Les trois chefs d’entreprise et tout particulièrement Sofia mettent l’accent sur le rôle de la communication à travers les réseaux sociaux, autrefois inexistants, mais également le bouche à oreille qui les aident à booster leurs activités. Sur cette dernière technique, Sofia affirme même que cela «fonctionne très bien».

