Italie : Le Maroco-italien Khalid Chaouki élu président de la Grande mosquée de Rome

Le Maroco-italien et député du Parti démocrate, Khalid Chaouki a été élu mardi à la tête de la Grande mosquée de Rome, plus grande institution islamique d’Italie, rapporte le journal italien La Stampa.

«Plusieurs années après sa naissance, la Grande mosquée effectue donc un changement radical et marque une rupture avec le passé en choisissant Khalid Chaouki, issu de la deuxième génération de musulmans en Italie», indique le journal.

Ce dernier estime que cette élection ouvre la porte à un nouveau scénario pour «l'islam et le pouvoir en Italie». «Au sein de la Grande mosquée de Rome, le bras de fer continu entre les différents pays parrains, surtout entre le Maroc et l'Arabie saoudite, semble avoir été remporté par le premier», poursuit la même source. Celle-ci estime que ce choix donne une «impression italienne, jeune et avec la vision d'un islam modéré et réformiste». Un islam «pleinement reflété dans le pays d'origine du nouveau président, le Maroc, et la majorité des musulmans en Italie».

Khalid Chaouki, qui apporte également son expérience politique au sein de la communauté musulmane, «pourrait participer à effectuer ce pas en avant» dans le cadre des débats sur l’islam en Italie, conclut la Stampa.

Né le 1er janvier 1983 à Casablanca, le nouveau président de la Grande mosquée de Rome a immigré en Italie en 1992 avec sa mère pour rejoindre son père. Après des études de sciences pédagogiques puis de sciences politiques à Bologne, Khalid Chaouki a travaillé pour l’agence de presse italienne ANSA Med et collaboré avec plusieurs journaux locaux comme La Repubblica, Il Corriere del Mezzogiorno, Reset, Il Riformista et Al Jazeera.

Lors des élections générales italiennes de 2013, Khalid Chaouki a été élu député dans la 2e circonscription de Campanie, après le renoncement d'Enrico Letta. Président et fondateur de l’Association nationale des jeunes musulmans d’Italie, il a aussi siégé au sein du Conseil italien de l'islam.