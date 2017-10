«Enfant illigitime» née à Tanger : La cour d'appel livre ses motifs d'annulation

Six motifs sont à l’origine de l’annulation du jugement reconnaissant la filiation à une enfant née hors mariage par la cour d’appel de Tanger. Nos confrères de Médias 24 les ont énumérés sur la base d’une copie de l’arrêt.

La cour d’appel tangéroise estime que le jugement préalablement prononcé va à l’encontre de la sunna. Il contredit une citation du prophète Mohammed : «L’enfant appartient au lit (conjugal) et le fornicateur reçoit la pierre.»

Le jugement objet d'appel a reconnu le lien biologique entre le père et l'enfant. Or, il n'a pas octroyé à l'enfant les droits qui découlent de la convention internationale des droits de l'enfant (nom du père, droits moral et matériel) et ne lui a pas non plus accordé les mêmes droits dont jouissent les enfants légitimes. La cour estime donc que le jugement est «inexistant».

Ensuite, la cour considère que si le législateur avait voulu reconnaître le lien entre les enfants biologiques et leur père, il l'aurait prévu expressément dans un texte de loi, tout en entraînant, à l'égard de ces enfants, les mêmes effets juridiques que ceux de la filiation parentale légitime.

De plus, la relation entre les deux parties est survenue hors du cadre conjugal (zina). Toutefois, selon la Cour, l'usage dans la doctrine et la loi voudrait que l'enfant du «zina» ne soit pas rattaché à son père et ce, en dépit d'une preuve biologique.

En outre, l’enfant n'a pas subi un préjudice direct : d'abord parce que le fait à l'origine du préjudice est, à la base, illicite (rapport sexuel hors mariage) ; ensuite parce que sa propre mère y a participé.

Enfin, tout en faisant allusion à l’article 148 de la Moudawana selon lequel «la filiation parentale illégitime ne produit aucun effet de la filiation légitime vis-à-vis du père», la cour considère que l’enfant a été procréé dans le cadre d’une relation illégale, ce qui le rend ainsi étranger au père biologique.