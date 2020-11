Suède : Les preuves de l’influence musulmane sur les Vikings grâce à une nouvelle découverte ?

Vikings et Musulmans. Deux mondes éloignés à propos desquels peu d’informations témoignent de leurs différences et ressemblances. Pourtant, malgré l’éloignement géographique et le climat, bien plus froid, les musulmans auraient rejoint les terres scandinaves. Ils auraient même enterré certains des leurs sur la terre des Vikings. Une hypothèse récemment confirmée grâce à une nouvelle découverte inédite. Annika Larsson, chercheuse en archéologie et en histoire ancienne à l'Université d'Uppsala en Suède, est à l’origine de la découverte de motifs arabes sur des vêtements funéraires vikings.

Les mots «Allah» et «Ali» brodés sur des vêtements funéraires

La chercheuse a en effet découvert les mots «Allah» et «Ali» brodés sur des vêtements funéraires de Vikings en travaillant sur des échantillons de ces vêtements, en vogue pendant 100 ans, a rapporté hier la BBC. Ces pièces datent des IXe et Xe siècles. Elles ont été retrouvés dans les tombes-bateaux de l'ère Viking et dans des tombes situées sur des sites datant de l'âge des Vikings, à l’instar de Birka, une ville de l'île suédoise Björkö, qui fut un centre important de marchandises vers la Scandinavie, l'Europe centrale et orientale et l'Orient.

L'un des fragments, en soie fine et avec un fil d'argent, découverts dans les deux sites suédois Birka et Gamla Uppsala. / Ph. Université d’Uppsala.

Les échantillons examinés par la chercheuse suédoise sont en soie fine avec un fil d'argent. Les mots «Allah» et «Ali» y sont parfaitement brodés l’un à côté de l’autre. Les broderies sont clairement écrites avec un style de calligraphie coufique, l’une des plus anciennes formes calligraphiques développées autour du VIIe siècle à Kufa, en Irak.

Selon la même source, les échantillons de vêtements funéraires vikings ont été découverts à la fin du XIXe siècle et au milieu du XXe, avant d’être conservés à l’université d'Uppsala en Suède.

À première vue, Annika Larsson n'a pas réalisé qu’il s’agissait de mots écrits en arabe. Plus tard, elle a réalisé que le matériel et les fragments provenaient d’Asie, de Perse et de Chine, d'autant que le design était très différent du patrimoine scandinave. «Je n’arrivais pas tout à fait à comprendre [les broderies], puis je me suis souvenue où j'avais vu des dessins similaires : en Espagne, sur des textiles mauresques», explique la chercheuse suédoise.

Annika Larsson a ensuite réussi à déchiffrer le sens du mot «Ali» avec l'aide d'un collègue iranien qui savait ce que le nom évoquait. Cependant, elle a trouvé difficile de décoder le second mot dont le sens est resté un mystère pour elle. Annika Larsson décide alors d’agrandir les lettres et de les examiner de plus près. «J'ai soudainement vu que le mot «Allah» avait été écrit dans un lettrage en effet miroir», confie-t-elle.

Le mot «Allah» sur une bague découverte en 2005

Annika Larsson et son équipe travaillent actuellement avec le département universitaire d'immunologie, de génétique et de pathologie pour donner une explication scientifique aux origines géographiques des corps vêtus de vêtements funéraires et enterrés sur le sol scandinave. D'un autre côté, ce n'est pas la première fois que des chercheurs suédois travaillent sur des questions en rapport avec les Arabes.

Carte de la Suède. / Ph. DR

Il y a deux ans, une bague en argent a été retrouvée dans une tombe à Birka. Le mot «Allah» a été gravé sur la pierre du bijou avec un style coufique similaire. «La possibilité que certains cadavres enterrés dans les tombes soient musulmans ne peut pas être complètement exclue», précise la chercheuse.

«Nous savons d'après d'autres fouilles de tombes vikings que l'analyse de l'ADN a montré que certaines de ces personnes enterrées sont originaires d'endroits comme la Perse, où l'islam était très dominant (...) Toutefois, il est probable que ces découvertes confirment le fait que les rituels funéraires des Vikings à l’époque ont été influencés par des pensées islamiques telles que la vie éternelle au paradis après la mort.»

La bague découverte en 2005. / Ph. BBC

Mais ce qui reste étonnant dans la découverte d’Annika Larssen et son équipe, c'est le fait que ce soit la première fois que le mot «Ali» soit retrouvé sur un élément historique. Sur cette question, la chercheuse suédoise déclare que «le nom d'Ali est répété encore et encore à côté d'Allah». Elle ajoute : «Je sais qu'Ali est très vénéré par le plus grand groupe musulman minoritaire, à savoir les chiites, et je me suis demandée s’il y avait là une connexion.»

Les expéditions vikings en Espagne et en Afrique du Nord…

Suite à cette découverte inédite, il est très important de se demander comment les Vikings ont rencontré les musulmans. Selon les récits historiques, les Vikings vivaient dans les régions connues aujourd'hui comme le Danemark, la Norvège et la Suède. Alors que le reste des Européens cherchaient des terres, les Vikings ont aussi quitté leur patrie pour les richesses des pays européens. Selon «L'histoire de Cambridge en Scandinavie», écrite par Peter Sawyer, un historien britannique spécialiste de l'Angleterre médiévale, l'expansion des Vikings a atteint la péninsule ibérique.

Carte de la Péninsule ibérique au 9e siècle. / Ph. DR

«La péninsule ibérique a également offert des cibles riches, mais seulement deux expéditions vikings vers cette partie de l’Europe auraient eu lieu au IXe siècle», écrit Peter Sawyer dans le premier volume de son livre. Selon lui, «en 844, une flotte de cinquante-quatre navires a été repoussée de Galice et a attaqué Séville et Lisbonne avant de retourner en Aquitaine». Après ce premier raid qui a visé les deux villes ibériques, les Vikings sont revenus 15 ans plus tard. Sawyer indique qu'en 859 «une plus grande flotte, soixante-deux navires, ont navigué dans la Méditerranée après avoir pillé Séville et Algésiras et attaqué l'Afrique du Nord avant d'établir une base en Camargue (situé entre Montpellier et Marseille), d'où ils ont pillé la vallée du Rhône». Au 9e siècle, l'Afrique du Nord tout comme la péninsule ibérique était habitée par des musulmans.

Cependant, le livre insiste sur le fait qu’«en réponse à cette seconde attaque, le calife de Cordoue décidera de renforcer ses défenses en construisant une nouvelle flotte». «Depuis, aucun autre raid viking sur l'Espagne musulmane n'a été signalé.»

Le voyage d'Ahmad Ibn Fadlan

L'hypothèse suggérant que les Vikings de Scandinavie ont rencontré les musulmans peut être soutenue par le célèbre voyage d'Ahmad Ibn Fadlan. Voyageur arabe du Xe siècle, ce lettré d’origine arabe a servi comme membre d'une ambassade du calife abbasside de Bagdad au roi de la Volga en Bulgarie, un État historique bulgare qui existait entre le VIIe et le XIIIe siècle autour des points de confluence des rivières Volga et Kama, situés dans l’actuelle Russie.

Une illustration du voyage d'Ibn Fadlan. / Ph. DR

Ibn Fadlan était connu pour son récit sur son voyage à la Volga où il a rencontré des Vikings, décrit leur mode de vie et apporté un témoignage oculaire d'un enterrement dans un bateau-tombe. Selon le livre d'Ibn Fadlan «Mission à la Volga», au lieu d'emprunter la route de Boukhara (Ouzbékistan) pour atteindre sa destination, le voyageur se dirigera vers le Nord en traversant les îles Oghuz sur la côte est de la Caspienne avant de perdre son chemin. Ibn Fadlan a rencontré les Rus, appellation donnée par les Arabes aux Vikings. Il a également consacré une grande partie de son récit aux Vikings, aux Varègues, aux Grecs et aux Slaves de l'Est.

Si les récits historiques affirment que les Vikings et les Arabes se sont déjà rencontrés dans le passé, c'est à désormais à la science de prouver ce fait historique. Les découvertes vont enfin déchiffrer une partie ancienne de l'histoire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets.