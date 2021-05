Nomad #34 : La Mamounia, écrin de luxe en plein cœur de Marrakech

A la simple évocation de la Mamounia, le visage de l’interlocuteur se fend d’un sourire. Ses yeux, ébahis face à la beauté du palace, brillent d’envie. C’est que l’hôtel, depuis son ouverture en 1925, s’est imposé comme une ode au luxe et au raffinement où il fait bon venir… et être vu. Ce n’est pas le Tout-Paris qui nous contredira.

Un oasis clos trônait initialement à l’intérieur des remparts de la ville ocre. C’est le calife Abdelmoumen, de la dynastie Almohade, qui le premier façonne l’endroit. L’histoire de ce bijou architectural débute véritablement au XVIIIe siècle, lorsque le sultan alaouite Ben Abdellah perpétue la tradition en offrant en cadeau de mariage le vaste domaine à son fils Mamoune. Son nom inspirera ainsi la désormais célèbre appellation «Mamounia».

«Un jour viendra sans doute où nous verrons ici un palace dans un grand jardin, avec des arbres et des palmiers et des fleurs», prédit l’historien Henry Dugard en 1917, six ans avant le lancement, en 1923, des travaux du palace par les architectes Henri Prost et Marchisio, pour le compte de l'Office national des chemins de fer (ONCF), alors maître d’ouvrage.

Près d’un siècle plus tard, le gotha se bouscule pour séjourner à la Mamounia. De Winston Churchill, inspiré, qui peignait à ses heures perdues le regard dirigé vers les cimes enneigées de l’Atlas, à Edith Piaf, Orson Wells, Paul Valery, François Mitterrand, Bill Clinton, Jacques Chirac, Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, Nelson Mandela et Hillary Clinton, pour n’en citer que quelques-uns.

Un aperçu de la Mamounia. / Ph. Troy House/Corbis

120 millions d’euros de rénovation

Au fil des années, l’hôtel s’agrandit. Vers la fin des années 30, le palais abrite moins de 50 chambres. Il est doté à présent de 136 chambres, 71 suites et trois riads privés. Les travaux de rénovation, achevés en 2009, se sont étalés sur trois ans et ont nécessité une enveloppe budgétaire de 120 millions d’euros (1,32 milliard de dirhams). Le coup de lifting est opéré par Jacques Garcia, qui a eu le privilège de rénover auparavant les prestigieux hôtels parisiens Royal Monceau et l’Hôtel Costes.

«120 millions d’euros pour convaincre une clientèle riche et huppée et faire face à la concurrence d’autres établissements de la catégorie», écrivait Reuters lors de la réouverture de la Mamounia.

Le jardin du palace s’étale sur huit hectares, lesquels accueillent une multitude d’arbres et de plantes qui embaument l’air sec des lieux. «Le terrain est planté d’oliviers centenaires, de palmiers, d’orangers, de citronniers, de figuiers. A cet écrin de verdure gourmande et fleuris, s’ajoutent les mûriers, les pins, le tipuanatipu (…) mais aussi 2 500 plantes comme le gingembre, le delphinium, le cosmos», lit-on dans un article de Slate. C’est sans compter le potager aux 30 espèces de légumes : salades, tomates, plantes aromatiques et autres pêchers. «Certains résidents qui choisissent cet hôtel historique ne serait-ce que pour étudier les cadeaux goûteux des jardins», poursuit la même source.

Le Spa de la Mamounia. / Ph. DR

A l’intérieur des murs de la Mamounia, les visiteurs sont surpris du contraste qui s'exerce entre la lumière extérieure et l’ambiance tamisée des lieux. «Le visiteur a besoin de quelques secondes pour apprivoiser les lignes sobres de l’intérieur (…) qui contraste avec la lumière aveuglante de l’extérieur», relate encore Reuters.

Mention spéciale au personnel du palace qui sait se faire discret. Les 800 personnes qui y travaillent «déambulent dans une sorte de ville souterraine : des kilomètres de couloirs et de salles blanches relient les restaurants, la piscine et les riads privés», écrivait de son côté Le Point en 2011.

Cet endroit restera sans nul doute une référence à Marrakech, un véritable oasis pour se prélasser et rêver de lendemains toujours plus généreux.