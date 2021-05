Nomad #29 : La Merja Zerga refuge saisonnier d’oiseaux du monde entier

La Merja Zerga refuge saisonnier d’oiseaux du monde entier. / Ph. Slices of cactus

A Moulay Bousselham, petite station balnéaire située à mi-chemin entre Rabat et Tanger (une centaine de kilomètres) se trouve la zone humide la plus importante au Maroc. La Merja Zerga est une lagune qui s’étale sur une superficie 35km2 environ. Le site est une escale importante pour de nombreux oiseaux migrateurs qui sillonnent le royaume. Mis à part son côté écologique, l’endroit est spectaculaire de part ses paysages aussi splendides que fragiles.

La Merja Zerga est une réserve naturelle inscrite depuis le 20 juin 1980 sur la liste des zones humides de Ramsar qui reconnait l’importance internationale du site plus spécifiquement comme habitat des oiseaux d’eau. La lagune s’étend sur une longueur de neuf kilomètres et une largeur de cinq kilomètres. Une centaine d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs s’y abritent lors d’une escale ou un hivernage et près de 190 espèces végétales y prolifèrent.

La Merja Zerga lors de la marée basse. / Ph. Hawai association de la Merja Zerga

Selon le site du Haut Commissariat aux eaux et forets et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD), près de 30 000 canards, 100 000 limicoles et 2000 flamands roses passent par la Merja Zerga. Des dizaines d’éco-guides formés par le HCEFLCD proposent des visites guidées à bord d’une barque pour découvrir la faune de la lagune. Une fois arrivés vers les dizaines de barques qui s’amoncèlent d’un côté de la lagune ils viendront naturellement vers vous pour proposer leurs services.

Quelques barques disséminées sur la Merja Zerga. / Ph. Slice of Cactus

Sport ou découverte à vous de choisir

La balade peut prendre quelques heures et permet de s’approcher au plus près des oiseaux pour prendre des photos spectaculaires. Amateurs de sports, le Windsurf, le parapente et la plongée sont très répandus sur la Merja.

D’un coté de la lagune se trouve une dune de sable que les enfants adorent escalader pour avoir une vue imprenable sur Moulay Bousselham et les barques. Les maisons sont installées sur les flancs de la montagne chacune dotée d’une couleur différente.

Au moment du coucher du soleil des tons roses et rouges balayent l’horizon. Un calme impressionnant s’installe avant de laisser place au tumulte du soir, dans cette station balnéaire qui multiplie par dix le nombre de ses habitants lors de la saison estivale.

L’un des avantages indéniables de la lagune c’est de pouvoir manger du poisson qui vient d’être débarqué par les pêcheurs tout en profitant du soleil charmeur qui déploie ses rayons. Gare aux coups de soleil par contre.