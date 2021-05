Nomad #25 : Lixus, berceau archéologique de la ville de Larache

Lixus, l’une des cités les plus anciennes d’Afrique du Nord ? C’est ce qu’écrivait Pline l’Ancien, un écrivain romain du Ier siècle. La ville antique se trouve à sept kilomètres de Larache (région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma). Son origine daterait du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle serait alors antérieure à Carthage et Cadix. Preuve de l’importance de ce site pour le Maroc : la direction du patrimoine culturel du ministère de la Culture a inscrit Lixus au sein de la liste indicative de l’UNESCO, en 1995.

La ville a une vue imprenable sur l’oued Loukkos, autrefois navigable. Elle culmine sur la colline de «Tchoumich», ainsi appelée par les habitants de la région. Ses ruines sont le témoignage de toutes les civilisations qui s’y sont succédées. Les premiers étaient Phéniciens, des navigateurs qui y ont élu domicile pour «nouer des liens commerciaux avec les populations paléoberbères», souligne Archimedia. Ils voulaient créer une emprise sur la côte atlantique et se sont donc servis de Lixus comme base pour ensuite se ravitailler dans d’autres destinations africaines.

Les ruines de la cité antique de Lixus. / Ph. DR

Carthaginois, Romains puis musulmans

Les Carthaginois leur ont succédé mais ne sont pas parvenus à prendre le contrôle de la ville, qui connaissait alors un essor économique de taille. Plusieurs décennies plus tard, Lixus est tombée sous le contrôle des Romains, qui en ont fait une colonie en l’an 39/40 et y ont développé des infrastructures. Des maisons à péristyle et des thermes y ont été construites. Quand les Romains se sont affaiblis, ils ont dû édifier des fortifications pour se protéger d’attaques éventuelles des Maures.

Bien des années plus tard, vers la fin du VIIe siècle, les premiers musulmans qui ont posé le pied dans la cité se sont rendus compte que la ville avait été «christiannisée». Le califat omeyyade de Damas y a donc fait construire une mosquée et des bains, près de l’antique acropole. Et a aussi décidé du sort de Lixus : celle-ci allait devenir Larache.

Un aperçu de la cité de Lixus. / Ph. DR

Lixus est aussi citée dans la mythologie grecque comme une ville légendaire où Hercule aurait accompli deux exploits : vaincre Antée et cueillir les pommes d’or du jardin des Hespérides défendus par un dragon.

Les premières fouilles de la cité antique, effectuées par des Espagnols, remontent à 1925. Les Marocains se sont intéressés au site entre 1957 et 1967 avec des campagnes de recherche dirigées par le service des antiquités du Maroc.

L'emplacement de la cité archéologique de Lixus. / Ph. Google Maps