Nomad #24 : Les Sqalas d’Essaouira, écrins protecteurs des Alizés

Essaouira est devenue en quelques années une destination touristique à part entière. Le festival Gnaoua et Musiques du monde y célébrera sa vingtième année du 28 juin au 1er juillet prochain. L’occasion parfaite pour partir à la découverte de deux bijoux de la cité des Alizés, la Sqala de la Kasbah et la Sqala du port.

A 192 kilomètres de Marrakech se dresse la majestueuse Essaouira. La première caresse offerte par l’ancienne Mogador au visiteur c’est son atmosphère ventée et paisible. La ville inspire le calme et la sérénité et se distingue pour son coté cosmopolite et multiculturel. Télérama avait consacré un article à la ville et décrivait la perle du sud : «Avec ses remparts couleur sable dressés contre l'océan, qui protègent aussi la ville des assauts du vent, Essaouira mérite bien son surnom de "Saint-Malo marocaine"». Et d’ajouter : «A chaque pas, l'identité mixte de la cité est tangible. En avançant sur la sqala de la Kasbah, une longue esplanade jalonnée de canons tournés vers le large, on se croirait presque dans une cité corsaire».

A l'image des forteresses européennes

Les deux Sqalas sont des murailles défensives qui ont servi à protéger la cité des Alizés contre des attaques maritimes extérieures. Construites en 1769 lorsque le sultan alaouite Mohammed Ben Abdallah décide d’engager l’architecte Théodore Cornut. Ce dernier est un disciple de Vauban et s’inspire de Saint-Malo pour dessiner Essaouira à l'image d'une forteresse européenne.

La Sqala de la Kasbah est située à 200 mètres de hauteur, en pierres taillées sur une centaine de mètres. Une dizaine de canons espagnols sont disposés de part et d’autre de l’allée. L’endroit offre une vue unique sur la ville et l’Océan atlantique. Orson Wells célèbre réalisateur américain avait choisi d’y tourner son film «Othello». A l’origine cette muraille défensive existait pour stocker les armes et les munitions.

La Sqala de la Kasbah à Essaouira. / Ph. DR

La Sqala du port, quant à elle, a été construite après la destruction de Castelo Real (un ancien château portugais établi à Mogador). Les pierres de l’édifice détruit ont servi pour la construction du port. A présent, deux ailes fortifiées sont situés juste au-dessus des magasins du port.

Les touristes seront ravis de faire leur emplettes dans les magasins d'artisans de l'ancienne ville portugaise, avant d'être éblouis par la vue unique qui s’offre à eux, puisqu’ils peuvent contempler la ville et les Îles Purpuraires (Un archipel de deux îles et trois îlots très proches de la côte d’Essaouira). La Sqala du port a été proclamée monument historique par un dahir datant du 30 août 1924.

La Sqala du port. / Ph. DR

Influence portuguaise, mais aussi espagnole puisque les canons en bronze disséminés de part et d’autres des deux sqalas sont de fabrication espagnole. Ils ont été fabriqués dans les fontes de Séville et Barcelone entre 1743 et 1782. Des murs de forteresse, des canons imposants, la cité portuaire a de tout temps voulu se donner une image menaçante comme pour mieux protéger la douceur des Alizés.