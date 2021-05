Nomad #23 : Les roches peintes de Tafraout

A quelques kilomètres de Tafraout, au milieu du désert, des roches granitiques sont parées de couleurs bleues et rouges, offrant un spectacle unique. Plantée au milieu de nulle part à 1 200 mètres d’altitude, au sud du village d’Agrd Oudad, dans l’Anti-Atlas, l’œuvre dite de «land art» peut être aperçue depuis la route, entre Tiznit et Tafraout.

Signée Jean Vérame, un artiste français d’origine belge, elle lui a été inspirée en 1984 par l’univers montagneux de la région de Tafraout. «Environ trois tonnes de peinture ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre géante. Jean Vérame a comme couleur préférée le bleu, dont il a paré l’endroit sur une surface de 4 à 10 hectares», confie à Yabiladi Abderrahim El Omari, président de l’association locale Aday Tafraout. «Grâce à son travail, la région rayonne désormais sur le plan touristique», se réjouit-il.

Les roches peintes de Tafraout. / Ph. Le blog Cash Pistache

Jean Vérame n’aurait pas pu choisir meilleur endroit pour réaliser son travail. Le décor est composé d'un subtil mélange de montagnes se confondant avec l’immensité du ciel bleu et des roches en terre aride. Sec et vivifiant, l’air offre une véritable bouffée d’oxygène, loin des grandes villes. Les gros rochers peints sont lisses et aux formes diverses et étonnantes. Nombreux sont les touristes qui s’arrêtent pour contempler l’art nomade, intrigués par son caractère insolite. «Les voyageurs sont étrangers, mais aussi Marocains. Certains sont même de la région. Ils viennent faire du camping et des pique-niques le dimanche», raconte Abderrahim El Omari.

Une œuvre remise au goût du jour

«La nature reprenait ses droits et délavait progressivement les couleurs que l’artiste avait laborieusement étalées sur des blocs de granit rose. Le rouge et le bleu devenaient pastel et l’ont tombait dans des couleurs layette», décrivait une bloggeuse ayant visité la région. Aujourd’hui, le temps a repris ses droits et l’érosion naturelle a modifié les couleurs.

Hassan Amzil, directeur général de la société Atlas Peinture, originaire du village d’Aday, a pris les choses en main et fait repeindre les rochers. «Il en a peint d’autres en plus, a agrandi le site et rajouté d’autres couleurs», déclare le président de l’association Aday Tafraout. «Il a mis en place un projet de reboisement d’un espace avec des arbres fruitiers, de grenadine, de raisins et d’oranges.»

Les roches peintes de Tafraout. / Ph. Le blog cash pistache

La destination est prisée par les randonneurs, qui en font un but à atteindre. A pied, les rochers se situent à une heure de marche du village de Tafraout. Pour s’y rendre en voiture, deux options : prendre la route de Tiznit via Izerli et tourner à droite après 4 kilomètres d’Agerd Oulad, ou bien emprunter la route de Tiznit via Tahala puis tourner à gauche après le village d’Afella-Waday.

Localisation de l'endroit. / Ph. Google Maps