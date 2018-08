Investissement : Quelles solutions pour les Marocains résidant à l'étranger ? [Interview]

Pourquoi ce positionnement sur le nouveau profil MRE Investisseur ?

Estimés à plus de 5 millions, les Marocains résidant à l’étranger représentent 15% de la population totale du Maroc, drainant près de 62,2 milliards de dirhams de transferts (7% du PIB) et plus de 172 milliards de dépôts.

Les nouvelles générations de MRE ont un niveau d’instruction de plus en plus élevé. Elles disposent d’un savoir-faire et d’une expertise plus importants qui leur permet d’investir dans de nouveaux créneaux à forte valeur. Aussi, on constate que les MRE de deuxième et troisième génération sont dotés d’une fibre entrepreneuriale encore plus développée que leurs parents. Ainsi, et grâce aux nombreuses opportunités d’investissement que présente le Maroc, ils sont nombreux à vouloir se lancer dans un projet d’investissement dans leur pays d’origine.

Face au nombre grandissant de MRE porteurs de projets d’investissement au Maroc, BMCE Bank en tant que banque du MRE souhaite accompagner la diaspora marocaine dans la mise en place et/ou le développement de leur projet.

Grâce à leur savoir-faire et à l’expertise acquise dans leur pays de résidence, nous souhaitons encourager les MRE à en faire bénéficier leur pays d’origine et être ainsi à l’origine d’une création de valeur considérable pour notre pays. Cette valeur ajoutée se traduit entre autres par la création d’emplois et le développement de compétences dans de nombreux domaines à grande valeur ajoutée pour le Maroc.

Quels sont aujourd’hui les secteurs d’activité présentant des avantages à l’investisseur MRE en termes de financement ?

Alors que l’immobilier était le secteur de prédilection des MRE, ces derniers se tournent de plus en plus vers d’autres domaines tels que les énergies renouvelables, l’agriculture ou encore les nouvelles technologies. Une tendance en adéquation avec les nouveaux plans sectoriels lancés par le pays.

Aussi, afin d’accompagner les MRE dans la réalisation de leurs investissements, le gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien et d’accompagnement dont le Fonds MDMInvest, qui permet d’octroyer une aide directe aux porteurs de projets, avec une participation de l’Etat à hauteur de 10% du coût d’investissement pouvant aller jusqu’à 5 millions de DH.

Il est à signaler que ces dispositions viennent soutenir en premier lieu le secteur industriel à travers les écosystèmes dans des secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, la mécanique et la métallurgique, l’électrique ou encore l’électronique. A cela s’ajoutent les secteurs de la santé, l’éducation et l’hôtellerie.

En tant que MRE, à quels financements suis-je éligible auprès de BMCE Bank et de ses partenaires ?

Le MRE peut bénéficier de l’offre BMCE MRE Invest, qui lui permet de bénéficier, en sus de la subvention de l’Etat précédemment mentionnée, d’un financement pouvant aller jusqu’à 65% du montant de l’investissement.

Aussi, et quelle que soit la taille de l’entreprise, le secteur d’activité dans lequel le MRE compte investir ou le type de financement qu’il recherche, une gamme complète de produits adaptés aux besoins d’investissement existe chez BMCE Bank.

Quelles sont les conditions à remplir pour un retour positif ?

Le traitement du dossier de crédit passe par tout un circuit d’étude et fait l’objet d’une analyse approfondie auprès des services centraux avant validation par le Comité de Crédit.

Aussi, pour un traitement plus souple et plus rapide, le projet présenté doit satisfaire un certain nombre de conditions concernant :

- le profil de l’entrepreneur et ses qualifications professionnelles ;

- la viabilité du projet ;

- la qualité des engagements ;

- les résultats de l’analyse financière ;

- les garanties proposées ;

- le dossier de crédit.

Que doit contenir le Business Plan à présenter à mon banquier pour le convaincre de la viabilité de mon projet ?

Un business plan permet de manière synthétique de présenter un projet d’entreprise. Il est très utile pour expliquer et «vendre» son idée à toutes les parties prenantes du projet. Plus qu’un document de synthèse, c’est aussi une bonne méthodologie permettant de se poser rapidement toutes les questions liées au projet.

Pour la banque, le business plan est primordial et est le document de référence qui permet d’aider à bien appréhender le projet avec le plus de précisions possibles pour ses différents interlocuteurs, c’est donc l'un des outils d’aide à la décision pour le banquier.